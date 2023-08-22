Araba almak isteyen o tarihi beklesin! Büyük fırsat sonunda geliyor

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, otomobil almak isteyenlere olumlu bir haber verdi. Ertemel, "Sıfır araç sorunu kalmadı, hatta yakın zamanda sıfır faizli kampanyaların düzenleneceği günler geri gelebilir" şeklinde konuştu. Otomotiv sektöründe yaşanan sorunlar ve stokçuluk nedeniyle araç bulma zorlukları yaşanmış, bu durum gerçek müşterileri olumsuz etkilemişti.

Ertemel, son dönemde Ticaret Bakanlığının aldığı tedbirlerin olumlu sonuçlarını gösterdiğini ifade etti. Otomobil piyasasında yaşanan olağanüstü gelişmelerin, stok sorununun azalması ve piyasanın düzene girmesiyle sonuçlandığını belirtti. Sıfır araç bulma sorununun artık aşıldığını ve hatta yakın gelecekte sıfır faizli kampanyaların tekrar düzenlenebileceği bir döneme girilebileceğini vurguladı.

Bu haber, otomobil almak isteyenler için olumlu bir perspektif sunuyor. Araç bulunurluğu sorunlarının çözülmesi ve stokçulukla mücadele ile sektörün yeniden düzenli bir şekilde ilerlemesi, potansiyel alıcıların güvenini artırabilir. Ancak tüketici olarak, her zaman olduğu gibi kampanya ve teklifleri dikkatli bir şekilde değerlendirmek ve detayları incelemek önemlidir. Ayrıca, piyasa koşullarının sürekli değişebileceğini unutmadan, karar verirken güncel verileri ve uzman görüşlerini takip etmek de faydalı olacaktır. İşte detaylar...





ERTEMEL OTOMOBİL ALACAKLAR İÇİN GÜZEL BİR HABERİ PAYLAŞTI

Otomotiv sektöründeki fiyat artışları ve stokçulukla mücadele kapsamında Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önlemler sonuçlarını vermeye başladı. "6 ay 6 bin kilometre" kısıtlaması ile yetkili bayi ve galerilere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Bu çerçevede 126 yetkili bayi ve galeriye 51 milyon 920 bin 782 TL, 639 yetkili bayiye yapılan denetimlerde ise 20 yetkili bayiye stokçuluk nedeniyle toplam 102 milyon 547 bin TL ceza uygulandı. Ayrıca, aykırı ilan girişi tespit edilen 253 gerçek ve tüzel kişiye de toplam 67 milyon 439 bin TL idari para cezası verildi. İşte diğer ayrıntılar...





İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmenin olumlu sonuçlarını vurguladı. Bakan Bolat'ın sorunları dikkatlice dinleyip hızlı bir şekilde aksiyon almasının sevindirici olduğunu ifade etti. Bu tür denetim ve cezaların, otomotiv sektöründeki adil olmayan fiyat artışlarını ve stokçuluğu engellemek için atılan önemli adımlar olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanlığı'nın sektördeki düzensizlikleri giderme yolundaki çabaları, tüketicilerin ve sektör temsilcilerinin güvenini artırabilir. Adil ve şeffaf bir piyasa ortamının oluşturulması, tüketicilerin haklarının korunması ve stokçuluk gibi olumsuz uygulamaların engellenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu tür önlemlerin etkisiyle sektörde daha sağlıklı bir rekabet ve daha iyi bir tüketici deneyimi oluşturulması hedefleniyor.

Otomotiv sektöründeki düzensizliklere karşı Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önlemlerin etkisini gösterdiğini vurgulayan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, "6 ay 6 bin kilometre" kısıtlamasının getirilmesinin piyasada rahatlamaya neden olduğunu ifade etti. Bu kısıtlama sayesinde kayıt dışı al-sat işlemleriyle ilgili sorunların çözüme kavuştuğunu belirten Ertemel, bu tür satıcıların cezalarla karşılaşarak satış engeli aldıklarını ve piyasadaki düzenlemelerin sonuç verdiğini dile getirdi.

Özellikle internet üzerinden yapılan satışlarda tavsiye edilen fiyatın üzerinde bir fiyat girmemenin önemini vurgulayan Ertemel, bu sayede kayıt dışı alım-satım yapanların ellerini sektörden çektiğini söyledi. Sıfır araçlara erişimde yaşanan sorunların azaldığına dikkat çeken Ertemel, sıfır araç satanların ellerindeki stokların arttığını ve yakın gelecekte sıfır faizli kampanyaların tekrar düzenleneceğini belirtti.

ÖTV artışına yönelik spekülasyonlara da değinen Ertemel, bazı bayi ve distribütörlerin tüketiciye ÖTV artışı olacağı yönünde yanıltıcı mesajlar verdiğini ancak Bakanlık yetkilileriyle yapılan görüşmelerde böyle bir çalışma olmadığının aktarıldığını paylaştı.

İkinci el araç fiyatlarının güncellenmesi gerektiğini söyleyen Ertemel, sıfır araçlara olan talebin artmasıyla ikinci el fiyatlarının da düzeleceğini belirtti. Sıfır araçlara erişimde yaşanan sorunların çözülmesiyle sıfır ile ikinci el arasındaki makasın düzeleceğini ifade eden Ertemel, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerin kararlılıkla devam etmesinin önemini vurguladı.

Sonuç olarak, Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv sektöründe aldığı tedbirlerin olumlu sonuçlarını gösterdiğini belirten İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, sektörün daha sağlıklı ve adil bir yapıya kavuşması için yapılan düzenlemelerin olumlu etkilerini göstermeye başladığını söyledi.