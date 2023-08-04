Araba almak isteyene 84 ay vadeli taşıt kredisi! Haberi alan o bankanın şubesine koşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki sürekli yükselen araç fiyatlarına ilişkin vatandaşların sıfır araçlara olan erişiminin azalması sorununa çözüm bulmak amacıyla önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı'nın inşa mücadelesinde vatandaşların önemli bir desteği olduklarını vurgulayarak, araç stokunu yenilerken özellikle ticari araçlara erişimi kolaylaştırmaya odaklandıklarını belirtti.

KEFALETLİ VEYA KEFALETSİZ ALINABİLECEK





Halkbank, yüksek araç fiyatları sebebiyle araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik özel bir kredi paketi sunuyor. Ticari faaliyetlerde kullanılacak sıfır kilometre araç alımları için 84 aya kadar vadeli kredi seçeneği sunuluyor. Bu kredi paketi kapsamında esnaf ve sanatkarlar, işyeri ve taşıt alımlarına yönelik ihtiyaçlarını karşılamak için kefaletli veya kefaletsiz olarak 1,5 milyon liraya kadar kullanabilecekler.

Halk Bankası'nın sunduğu bu özel kredi fırsatından sadece esnafların sıfır araç alımlarında yararlanabileceği belirtiliyor. Halkbank, düşük faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçeneğiyle, vatandaşların araba sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen bu taşıt kredisi, vatandaşların sıfır araçlara erişimini kolaylaştırarak araba sahibi olmalarına destek olacak.

Halkbank, finansal çözümleriyle Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunuyor ve müşterilerine avantajlar sunmaya devam ediyor. Bu taşıt kredisi fırsatıyla, vatandaşlar uzun vadeli ödeme seçeneği sayesinde rahat bir şekilde araç sahibi olabilecekler.