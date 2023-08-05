Araba almak isteyene Akbank destek çıktı! Aklında bu modeller olana şartsız 500 bin TL!

Akbank, otomobil almak isteyenler için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor! Şimdi, Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olan Akbank, taşıt kredisi kampanyası ile dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle Renault, Ford, Toyota, Honda, Fiat, Dacia gibi birçok markanın yeni model araçlarını satın almak isteyen müşterilere yönelik düzenlenen bu kampanya, 500 bin TL'ye kadar taşıt kredisi imkanı sunuyor.



BAŞVURU ŞARTLARI





Son dönemlerde otomobil fiyatlarındaki ÖTV ve KDV artışı nedeniyle birçok kişi için yeni bir araç almak zorlaşmıştı. Ancak Akbank'ın sunduğu taşıt kredisi kampanyası, bu süreçte müşterilere büyük kolaylık sağlıyor. 500 bin TL'ye kadar çıkabilen taşıt kredisi tutarı, hemen hesaba yatırılarak müşterilere rahatlıkla sunuluyor.

Başvuru yapacak olan müşterilerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. En önemli şartlar arasında 18 yaşını doldurmuş olmak ve gelir durumunu belgelemek bulunuyor. Ayrıca, kredi taksitlerinin hane halkının aylık gelirinin yüzde 50'sini aşmaması bekleniyor.

Akbank'ın sunduğu taşıt kredisi paketi, müşterilere özgürlük ve kolaylık sağlamak adına tasarlanmıştır. Kredi süresi boyunca müşterilere kasko sigortası yapılır ve kredi ödemesi tamamlandığında rehin otomatik olarak kalkar.

Kampanya kapsamında 500 bin TL'lik kredi, 48 ay vade ile geri ödenebilir ve toplam faiz oranı %4.89 olarak belirlenmiştir. Bu durumda, 500 bin TL'lik kredi için aylık taksit miktarı 33 bin 525 TL olacaktır.

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