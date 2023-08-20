Araba almak isteyene İş Bankası'ndan kredi kampanyası! 400.000 TL taşıt kredisi ödeme planı ortaya çıktı

Türkiye İş Bankası, taşıt kredisi ürünündeki yenilikleri duyurarak araç sahibi olmak isteyenlere çeşitli finansman seçenekleri sunuyor. Özellikle 2.el araç piyasasının canlanmasıyla birlikte taşıt kredilerine olan talebin arttığı gözleniyor. Banka, bu talebi karşılamak amacıyla müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Türkiye İş Bankası'nın güncellenmiş taşıt kredisi ürünü, araç değerine göre belirlenen maksimum kredi oranlarıyla dikkat çekiyor. Bu yeni kredi seçenekleri, araç değeri kategorilerine göre aşağıdaki gibi sıralanmıştır:





Değeri 400.000 TL'ye kadar olan araçlar için, aracın değerinin yüzde 70'ine kadar kredi kullanma imkanı sunulmaktadır.

Değeri 400.000 - 800.000 TL arasında olan araçlar için yüzde 50'ye kadar kredi olanağı sağlanmaktadır.

Değeri 800.000 - 1.200.000 TL aralığında olan araçlar için yüzde 30'luk bir kredi imkanı bulunmaktadır.

Değeri 1.200.000 - 2.000.000 TL arasında olan lüks araçlar için ise en fazla yüzde 20 oranında kredi kullanma şansı sunulmaktadır.

Bu kredi seçenekleri, Türkiye İş Bankası'nın geniş kapsamlı finansman çözümleri arasında yer almaktadır. Araç değeri ve bireysel ihtiyaçlara göre belirlenen bu kredi oranlarıyla, araç sahibi olmak isteyenler en uygun seçeneği tercih ederek hayallerindeki araca sahip olabilirler.

Türkiye İş Bankası'nın taşıt kredisi kampanyaları, bankanın müşterilere özelleştirilmiş finansal çözümler sunma vizyonunu yansıtmaktadır. Banka, araç alımı sürecinde müşterilerine esnek ve avantajlı seçenekler sunarak onların ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.