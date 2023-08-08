Araba almak isteyenin beklediği fırsat geldi! Fiyatlar paraşütsüz yere çakıldı

Yükselen yeni araba fiyatları ve yükselen kullanılmış araba fiyatları tüketicileri araba sahibi olmaktan uzaklaştırıyor. Fakat, Ticaret Bakanlığı'nın son dönemde aldığı kararlar piyasa dengesizliğini düzeltmeye başladı. Hepimizin bildiği gibi, bayilerin ikinci el arabaları liste fiyatı üzerinden satması yasaklandı ve ihlal edenlere ağır cezalar verildi. Yasağın ardından, kullanılmış araba satan web siteleri aynı uygulamayı izleyecek ve reklamlarından sıfır faiz oranını kaldıranlara cezalar verecekti.

Bu önemli tedbirlerle birlikte ikinci el araç fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlemleyebiliriz. Özellikle son haftalarda piyasada bazı düşüşler gözlemlendi. Ancak uzmanlar, asıl büyük düşüşün Kasım ayından sonra beklendiğini söylüyor.





Uzmanlar, kullanılmış bir araba almayı düşünen herkese Kasım ayına kadar sabırla beklemelerini tavsiye ediyor. Piyasadaki fiyatların Kasım ayından itibaren düşmeye devam edeceğini ve tüketicilere daha fazla uygun fiyatların sunulacağını söylediler. Tüketicilerin ikinci el araç satın alırken dikkat etmesi gerekli olan önemli bir nokta da aracın geçmişi ve bakımıdır. Uzmanlar, araba alırken arabanın geçmişini araştırmanızı ve uzman görüşü almanızı tavsiye ediyor.

Bu nedenle düşen ikinci el araba fiyatları tüketiciler için cazip bir fırsatı temsil ediyor. Ancak, bir satın alma işlemi yapmadan önce hem dikkatli hem de bilinçli hareket edilmesi çok önemlidir. Kasım ayının ardından piyasada daha ucuz olabilir, bu yüzden zamanlamayı izleyin ve alışveriş yapın.