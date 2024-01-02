Araba almak isteyenler o tarihi beklesin! Listedeki otomobillerin tamamı ÖTV'siz!

Kimler ÖTV ödemeden araba sahibi olabilir? Honda Civic almak isteyenler ÖTV ödemeyecek! Ayrıntılar haberimizde...

Araba almak isteyenler o tarihi beklesin! Listedeki otomobillerin tamamı ÖTV'siz!
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Yeni yılın başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıfır araç almak isteyen vatandaşları sevindirecek bir müjdeyi duyurdu. Honda Civic için getirilen ÖTV muafiyeti, aracın vergisiz olarak satışa sunulmasını beraberinde getirdi. Bu karar, sıfır araç alımını düşünenleri ekonomik avantajlarla buluşturarak, otomobil piyasasında heyecan yarattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, belirli koşulları sağlayan bireyler, özellikle Honda Civic gibi araçlarda ÖTV muafiyeti avantajından yararlanabilecekler. Bu kapsamda, sınırlı bir süre için geçerli olan kampanya ile Honda Civic, 425.100 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunulacak. Bu fiyatlandırma, sıfır araç almak isteyenler için oldukça çekici bir seçenek haline gelmiş durumda.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında vurguladığı gibi, sadece bireyleri değil, aynı zamanda belirli sektörlerde faaliyet gösteren esnafları da kapsayan bu ÖTV muafiyeti, şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği ve kamyonla ticari yük taşımacılığı gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmecilere de önemli bir destek sunuyor.

Erdoğan, bu adımın enflasyonu düşürme taahhüdü çerçevesinde atıldığını ve konut ile araç fiyatlarında düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti. Bu sayede, sıfır araç alımı yapmak isteyenlerin bütçelerine önemli bir katkı sağlanmış olacak.

Honda Civic için uygulanan bu ÖTV muafiyeti, sıfır araç alımında özel bir fırsat sunarak, vatandaşların hem ekonomik avantajlardan yararlanmalarına hem de araç sahibi olmalarına katkı sağlıyor. Bu gelişme, otomobil sektöründe yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor ve sıfır araç talebinde artışa neden olabilecek gibi görünüyor.

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