Araba almak isteyenlere 30 gün şartı! En ucuzunda son fırsat geldi

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, otomobil alacaklara önemli bir uyarıda bulunarak, 2023 model araçlara yönelik kampanyaların yıl sonuna kadar devam edeceğini bildirdi. Stok durumuna bağlı olarak 2024 model araçlarda ise kampanyaların 1 ile 1,5 ay içinde sonlanabileceğine dikkat çeken Ertemel, bu sürecin ardından stok adedi yüksek modellerde kampanyaların devam edip etmeyeceğini belirtti.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru başlayan kampanya dalgasının, yeni yılın gelmesiyle birlikte de devam ettiğini vurgulayan İMAS Başkanı, özellikle ocak ayı itibarıyla stoku azalmış veya tükenmiş modellerde kampanyaların sonlandığını, ancak stok adedi yüksek modellerde kampanyaların devam ettiğini aktardı. Bu devam eden kampanyaların ise en fazla 1 ile 1,5 ay içerisinde sonlanabileceğini ifade etti.

Sıfır otomobil piyasasında dikkat çeken bir diğer konu ise fiyatlar oldu. En düşük fiyatlı sıfır otomobilin Kia Picanto modeli olduğunu belirten Ertemel, Seat Ibıza, Fiat Egea, Opel Corsa ve Citroen C3 modellerinin de piyasadaki en uygun fiyatlarla sunulan otomobiller olduğuna dikkat çekti.





2024 model araçların piyasaya sürülmesi konusunda da bilgi veren İMAS Başkanı, şu anda sınırlı sayıda markada 2024 model otomobillerin satışa sunulduğunu, ancak tam anlamıyla piyasada yer etmelerinin şubat/mart aylarını bulabileceğini ifade etti. 2023 model sıfır otomobillerin yeni yılda bir miktar zamlanabileceğini dile getiren Ertemel, 2024 model araç fiyatlarının henüz açıklanmamış olduğunu belirtti.

Ayrıca, aralık ve ocak ayları arasında yapılan karşılaştırmalara göre, indirim oranlarının azaldığını ve fiyatların bir miktar arttığını belirten Ertemel, yeni yıl ile birlikte liste fiyatında artışa giden markaların olduğunu da paylaştı. Ancak döviz kurundaki artışın etkisiyle fiyat artışlarının olabileceğini ancak bunun kabul edilebilir oranlarda gerçekleşeceğini vurguladı.

Son olarak, Ertemel, 2023 yılı sonu fiyatlarının tüketici açısından cazip olacağını ve otomobil almak isteyen kullanıcıların bu dönemi değerlendirerek avantajlı fiyatlarla otomobil sahibi olabileceklerini söyledi. Kasım ve aralık aylarında otomobil alan kullanıcıların, ocak ayında alacak olanlara göre daha avantajlı fiyatlarla otomobil sahibi olduklarını ifade etti.