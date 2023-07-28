Araba almak isteyenlerin beklediği fırsat geldi! Bu marka ve modellerde fiyatlar eskiye döndü

Hayalinizdeki otomobile kavuşmak için acele edin. Akbank'ın güvencesiyle, yolculuklarınız daha keyifli ve konforlu olacak. Sıfır araçlar ve cazip kredi seçenekleri için Akbank şubelerine uğrayın ve fırsatları kaçırmayın.Türkiye'nin önde gelen bankalarından Akbank, Türkiye'nin dev ekonomi hacmine sahip olması nedeniyle sıfır araç almak isteyen müşterilere özel bir kampanya düzenlediğini müjdeledi. Bu kampanya ile müşterilere büyük kolaylık sağlanacak.

Akbank, bu özel kampanya kapsamında sıfır araç almak isteyenlere 500 Bin TL'ye kadar taşıt kredisi imkanı sunuyor. Bu sayede Renault, Ford, Toyota, Honda, Fiat, Dacia ve diğer sıfır araç modellerine sahip olmak isteyenler için finansal olarak uygun bir seçenek sunuyor. Renault, Ford, Toyota, Honda, Fiat, Dacia ve diğer sıfır araçları hayal edenler için Akbank'tan müjdeli haber!

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin 18 yaşından büyük olması ve risk raporlarında olumsuz bir durumun bulunmaması gerekiyor. Başvuru sahiplerinin düzenli bir gelire sahip olduğunu belgelendirmesi şart. Ayrıca, kredi taksitlerinin, hane halkının aylık ortalama gelirinin %50'sini aşmaması önemli. Tercihlerine bağlı olarak, müşterilerin Kasko Sigortası yaptırması gerekmekte ve araçlarının kredi süresi boyunca sigortalanması sağlanıyor. Son olarak, kredi alınan aracın teminat olarak gösterilmesi için üzerine rehin konulması gerekiyor. Kredi ödemesi tamamlandığında ise rehin otomatik olarak kaldırılıyor ve araç sahibine geri veriliyor.





Akbank'ın taşıt kredisi kampanyasında sunulan faiz ve vade oranları oldukça avantajlıdır. 500 Bin TL'lik taşıt kredisi 48 aya kadar bölünebilmekte ve toplam faiz oranı %4.89 olarak belirlenmiştir. Bu kredi için aylık taksitler 33 Bin 525 TL seviyesindedir. Bu sayede sıfır araç almak isteyen müşterilere uygun ve ödeme kolaylığı sağlayacak bir fırsat sunulmaktadır.

Kampanyadan faydalanmak için başvuru sahiplerinin yukarıda belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir. Kampanya, 18 yaşından büyük olmak, risk raporunda olumsuz bir durumun bulunmaması, düzenli gelirin belgelendirilmesi, kredinin aylık taksidinin hane halkı aylık ortalama gelirinin %50'sini geçmemesi, müşteri tercihine göre Kasko Sigortası yaptırılması ve satın alınan aracın üzerine rehin konulması gibi kriterleri karşılayan herkese açıktır.

Akbank'ın 500 Bin TL taşıt kredisi kampanyası, sıfır araç almak isteyenlere büyük bir destek sağlar. Uygun faiz oranları ve uzun vade seçenekleri sayesinde müşteriler hayallerindeki sıfır araca sahip olma fırsatını yakalarlar. Bu avantajlı kampanya ile Akbank, müşterilerine sıfır araç alma konusunda önemli bir destek sunmaktadır.

Sonuç olarak, Akbank'ın taşıt kredisi kampanyası, sıfır araç sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Uygun faiz oranları ve esnek vade seçenekleri sayesinde müşterilere ödeme kolaylığı sağlanıyor. 500 Bin TL'ye kadar bölünebilen taşıt kredisi, 48 aya kadar uzanan ödeme süresiyle müşterilere geniş bir ödeme esnekliği sunuyor. Kampanya, belirtilen şartları sağlayan herkes için açık olup, düzenli gelire sahip olan herkes bu avantajlı kredi imkanından yararlanabilir. Akbank'ın müşteri dostu politikası sayesinde hayalini kurduğunuz sıfır araca sahip olmak artık çok daha kolay ve erişilebilir hale geliyor. Uzun vadeli ödeme seçenekleriyle birlikte uygun faiz oranları sayesinde bu kampanyadan faydalanarak, araç sahibi olma hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz.