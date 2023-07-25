Araba almak isteyenlerin gözleri kamaşacak! Volkswagen T-Cross'un yeni fiyatı baş döndürdü

Volkswagen tarafından tasarlanan T-Cross araç merakla araştırılıyor. Peki aracın özellikleri neler? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ T-CROSS ARAÇ

Volkswagen markasının tasarladığı T-Cross aracın sportif ve aynı zamanda şık tasarımı araç sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Aracın yüksek kalitede malzemeleri ve düzenlemeleri sahiplerinin araç sürüş keyfini artırıyor ve geniş bagajı da kolaylık sağlıyor. Aracın Trendine, Comfortline ve R-Line olarak üç farklı paketi bulunuyor.





Paketler araç almak isteyen insanların maddi ve tasarım açısından ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Bütün donanım seviyelerde 1.0 benzinli motor kullanılıyor. Yeni tasarlanan aracın bütün paketlerinde yakıt verimliliği olması hedefleniyor. T-Cross uygun fiyat ve kaliteli tasarımıyla Türkiye'de de büyük ilgi görecek gibi duruyor. Volkswagen T-Cross aracın paket fiyatları şu şekilde;

-1.0 TSI 110 PS Manuel 1 milyon 19 bin 400 TL

-1.0 TSI 110 PS DSG 1 milyon 165 bin 400 TL

-1.0 TSI 110 PS DSG Style 1 milyon 265 bin 800 TL