Araba almak isteyenlerin gözlerini ışıldatan kampanya! Peugeot yüzde 50 indirimi müjdeledi

Peugeot, araba tutkunlarına müjde niteliğinde bir kampanya sunuyor. Ülke genelinde artan fiyatlar ve vergiler nedeniyle araç alımının zorlaştığı bir dönemde, Peugeot ve Honda tarafından gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi haberi otomobil severleri sevindirdi. Bu kampanya ile ÖTV muafiyeti kapsamında olan kişiler, 1 milyon TL'nin altında fiyatı olan modelleri nerdeyse yarı fiyatına alma fırsatı yakalayacak. İşte detaylar...





PEUGEOT ARABA TUTKUNLARI İÇİN MÜJDELİ KAMPANYA

Yükselen enflasyon ve genel olarak artan yaşam maliyetleri, yeni bir araç sahibi olmayı düşünen kişiler için zorlu bir süreç haline gelmişti. Peugeot ve Honda'nın ÖTV indirim kampanyası, bu zorlu dönemde araç alımı yapmayı düşünenlere büyük bir fırsat sunuyor. Kampanya ile ilgili detaylar haberde yer alıyor.

Peugeot ve Honda'nın sunduğu ÖTV indirim kampanyası, araç almak isteyenler için oldukça cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Artık ÖTV muafiyeti kapsamına giren kişiler, daha uygun fiyatlarla araç sahibi olabilecekler. Kampanya sayesinde, araba tutkunları araçlarını daha ekonomik bir şekilde satın alma şansına sahip olacaklar. İşte diğer ayrıntılar...





Bu tür kampanyalar, araç alımını teşvik ederek otomobil pazarının canlanmasına da katkı sağlayabilir. Özellikle yüksek vergiler nedeniyle ulaşılamayan modeller, bu tür indirimlerle daha geniş bir kesim tarafından erişilebilir hale geliyor. Peugeot ve Honda'nın ÖTV indirim kampanyası, araç tutkunları için gerçek bir müjde niteliği taşıyor. Kampanyanın ayrıntıları ve hangi modellerin indirimden yararlanabileceği haberde açıklanıyor.

Peugeot, ÖTV indirimli kampanyası ile gündemde yer alıyor. Özellikle engelli vatandaşları hedefleyen bu kampanya, ÖTV muafiyeti kapsamında belli bir oranda engelli olan kişilere sıfır araç alma imkanı sunuyor. Peugeot, 208 modelleri için yürüttüğü kampanyada, ÖTV indirimi ile birlikte taşıt kredisi avantajı da sunarak araç sahibi olmayı daha kolay hale getiriyor.

Peugeot'un 208 modelleri için sunduğu ÖTV indirim kampanyası, engelli vatandaşlar için oldukça cazip bir fırsat sunuyor. Bu kampanya sayesinde, ÖTV muafiyet şartlarını taşıyan kişiler sıfır araçlarını ÖTV ödemeden alma imkanına sahip olacaklar. Ayrıca, taşıt kredisi ile araç sahibi olmak isteyenler için de ek avantajlar sunuluyor.

2023 Peugeot 208 modellerinin ÖTV'siz fiyatları şu şekildedir:

2023 Peugeot 208 1.2 Puretech 75hp MT PRIME Benzinli: 361 bin 600 ₺

2023 Peugeot 208 1.2 Puretech 100hp EAT8 PRIME SELECTION Benzinli: 384 bin 900 ₺

2023 Peugeot 208 1.2 PureTech 130hp EAT8 ALLURE SELECTION Benzinli: 401 bin 100 ₺

2023 Peugeot 208 1.2 PureTech 130hp EAT8 GT Benzinli: 314 bin 800 ₺

Bu kampanya kapsamında ÖTV muafiyeti şartlarını sağlayan vatandaşlara ek olarak, 12 aylık taksit imkanı ile 140 bin ₺ taşıt kredisi fırsatı sunulacak. Bu sayede, ÖTV indirimine ek olarak taşıt kredisi avantajından da yararlanarak istedikleri Peugeot 208 modeline daha kolay bir şekilde sahip olabilecekler.

Peugeot'un bu kampanyası, engelli vatandaşların araç sahibi olma sürecini kolaylaştırmayı amaçlayan bir adım olarak değerlendirilebilir. Kampanya detayları arasında yer alan ÖTV indirimi ve taşıt kredisi fırsatları, araç tutkunlarının ve ihtiyacı olan vatandaşların ilgisini çekebilir.

2023 Honda Civic modellerinin ÖTV indirimli fiyatları şu şekildedir:

Sedan modeli olan 1.5L VTEC Turbo ECO Elegance CVT Otomatik: 642 bin 702 ₺

Sedan modeli olan 1.5L VTEC Turbo ECO Executive + CVT Otomatik: 696 bin 414 ₺

Sedan modeli olan 1.5L VTEC Turbo Elegance CVT Otomatik: 642 bin 702 ₺

Sedan modeli 1.5L VTEC Turbo Executive + CVT Otomatik: 696 bin 414 ₺

Honda Civic modellerindeki ÖTV indirimli fiyatlar, otomobil almak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. Farklı donanım seçenekleriyle sunulan bu modeller, çeşitli ihtiyaçlara ve tercihlere uygun seçenekler sunmaktadır.