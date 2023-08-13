Araba almak isteyenlerin talihi 3 yıl sonra döndü! Sıfır arabalarda bu ilk kez oluyor

Son iki ay içerisinde sıfır araç bulmak imkansız hale gelirken son dönemlerde sıfır araçlar tekrar piyasada kendine yer bulmaya başlandı. Araç fiyatlarında yüzde 3-5 arasında iskonto uygulanmasıyla hesaplar yapıldı. Fırsatçılığın önlenmesi için önemli bir adım atıldı.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, bazı araçlarda yüzde 3-5'e kadar indirimler yapıldığını belirterek bu rahatlamayı yıl sonuna kadar daha fazla hissedileceğinin altı çizildi. Ertemel, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen uygulama etkileri olumlu olurken sonrasında spekülatif fiyatlarının önüne geçirilmiş duruma gelindi.





Otomobil satmaya ilişkin kurallar net şekilde belirlenirken bu tür benzer uygulamalarla karşılaşılıyor. Bakanlık bu konu üzerinde farkında olarak denetimler çok yönlü devam ediyor. Bunun yanında vatandaşlarımız da konu üzerinde oldukça duyarlı hale geldi.

TALEPLERDE DÜŞÜŞ

Sıfır araçta talep temmuz ayında yüksek olsa da ikinci el piyasasında azalma durumları yaşanırken krediye erişimide yaşanan zorluklar talepteki azalmaların önemi olarak görüldü. Yönetmenlik etkisiyle ticari maksatlı araç alan bireysel kullanıcıların kayıt dışı ticaret yapan kişilerin yüzde 40'a yakınında siparişlerini iptal ettiği belirtildi.