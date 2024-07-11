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Arabası 2014 model ve üzeri olanlar dikkat! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu

2014 model ve üstü otomobiller kapış kapış satılıyor! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 11.07.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 23:32
Arabası 2014 model ve üzeri olanlar dikkat! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu

Son dönemde Türkiye’de ikinci el otomobil piyasasında önemli bir değişim yaşanıyor. Özellikle 10 yaş ve üzeri araçlara olan talebin hızla artması, sektördeki yeni trendleri gözler önüne seriyor. Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılının ilk beş ayında ikinci el otomobil pazarı %20,62 oranında daralarak 588 bin 886 adede geriledi. Aynı dönemde sıfır araç satışları ise %10 oranında azalarak 100 bin 305 adet olarak kaydedildi.

Bu düşüşün arkasındaki ana faktörler arasında vergi oranlarındaki düzenlemeler, düşük fiyat segmentindeki araçlara olan ilgi ve kredi erişim zorlukları yer alıyor. Özellikle pandemi sonrası dönemde, tüketicilerin bütçelerini daha verimli kullanma çabası, ikinci el araçlara yönelmelerinde belirleyici bir etken haline geldi.

İkinci el otomobil

VEGA Otonomi Başkanı ve Sincan Motorlu Araç Satıcıları Derneği (SİMAS) Başkanı Gökhan Çalışkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “10 yaş ve üzeri araçlara olan talebin arttığını gözlemliyoruz. Yüksek faiz oranları ve krediye erişim zorluğu gibi faktörler, tüketicilerin daha eski model araçlara yönelmesine neden oluyor” dedi.

Sektör temsilcileri, sıfır araçlarda yapılan kampanya ve indirimlere rağmen, tüketicilerin daha düşük model araçları tercih ettiğini vurguluyor. Bu eğilimin piyasadaki dengeleri nasıl etkileyeceği ise gelecek dönemlerdeki gelişmelerle netlik kazanacak gibi görünüyor.

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan bu değişimler, tüketicilerin tercihlerindeki ve piyasadaki dinamiklerdeki değişimleri gözler önüne seriyor. Önümüzdeki dönemde de bu trendin devam edip etmeyeceği, sektördeki paydaşlar ve tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor.

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