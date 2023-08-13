Arabası olan 00.00'dan önce depoyu fullesin! Ankara, İzmir, İstanbul, Adana, Bursa'da çok büyük zam yolda

Motorine gelen zamlar sonrasında benzinde fiyat artışı beklentisi oluştu. Artışın salı günü devreye gireceği belirtilirken 16 Temmuz'da benzine litre fiyatı ÖTV tutarı 2,52 TL'den 7,52 TL'ye arttırıldı.





16 Temmuz Pazar günü itibariyle İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL'ye tırmanışa geçerken 25 Temmuz'da benzine 2 TL oranında zam geleceği belirtildi. Hem petrol fiyatlarındaki artış hem de Türkiye'nin referans aldığı benzin istasyonlarındaki artışla beraber litre başına 1,30 TL ve 1,55 TL arasında zam yapılacağı bilgisi verildi.