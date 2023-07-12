Arabası olanın cebi yanacak! MTV için flaş karar: Listede arabası olanlara kötü haber

Araç sahipleri göçten en çok etkilenen gruplardan biridir. Benzin zammı araç sahiplerini zor durumda bırakırken, MTV'den bir fiyat artışı daha geldi.

Yeni teklife göre, MTV'nin Ocak'tan Temmuz'a kadar olan ödemeleri ikiye katlanacak ya da iki kez ödenecek.. Ek MTV ücretleri iki taksitte ödenebilir, ancak MTV'nin birincil ödemesi bir ön ödemedir. İlk taksiti Ağustos ayı sonuna kadar ödenirken, ikinci taksitinin ise Kasım ayı sonuna kadar ödeyebilirsiniz.





Kayıtlı araçlarda ek MTV ödemelerinin, normal MTV tutarlarında önceden ödenir. Araç sahipleri, anlaşmalı banka kredi kartları, banka kartları, havale, banka ile birlikte PTT şubeleri ile 02:00-23:50 saatleri arasında İnteraktif Vergi Dairesi mobil uygulaması üzerinden ödeme yapabilirler.

" Arabanın yaşına göre ödenen miktarlar"

Matrahı 70 bin 600 TL'ye kadar olan;

1-3 yaş - 2 bin 120 TL

4-6 yaş - 1479 TL

Matrahı 70.600 - 123.700 lira arasında olan;

1-3 yaş - 2330 TL

4-6 yaş - 1626 TL

Matrahı 123.700 lira ve üzerinde olan

1-3 yaş - 2545 TL

4-6 yaş - 1773 TL

2501 - 3000 cc Matrahı 442.300 lira olan;

1-3 yaş - 23.658 TL

4-6 yaş - 20.583 TL

Matrahı 442.300 lira ve üzerinde olan;

1-3 yaş - 25.812 TL

4-6 yaş - 22.453 TL

4-6 yaş

0-1300 cc - 2023 MTV: 1479 TL

1301-1600 cc - 2023 MTV: 2769 TL

4-6 yaş

1601-1800 cc - 2023 MTV: 5100 TL

1801-2000 cc - 2023 MTV: 7919 TL

7-11 yaş

0-1300 cc - 2023 MTV: 826 TL

1301-1600 cc - 2023 MTV: 1606 TL