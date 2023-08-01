Arabası olanlara bugün son! Bunu yapmayanlar arabasını yerinden kıpırdatamayacak

Sürücülere kötü haber Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin son ödeme tarihi netleşti bu tarihi kaçıran çok üzülecek. Detaylar haberimizde…







MTV VE YAPILANDIRMADA SON GÜN: MİLYONLARCA VATANDAŞ BAŞVURDU

Birinci ve ikinci borç yapılandırması bugün sona erecek. Ancak motorlu taşıtlar ve gelir vergisinin ikinci taksit ödemesi için bugün son gün.

5 milyon 484 bin vergi mükellefi bugüne kadarki en kapsamlı borç yapılandırmasını talep etti.

8 milyon yapılandırma dosyası üretilirken, 370 milyar 477 milyon lira yapılandırıldı.

BUGÜN SON GÜN

Yeniden düzenlenilen vergi ödemelerinde birinci ve ikinci taksitler için bugün son gün.

Birinci taksit ödeme süresi uzatıldığı için 1. ve 2. taksitlerin birlikte ödenmesi gerekmektedir. Yapılandırmanın sunduğu ceza indiriminin ağırlaşmaması için ödemelerin ertelenmemesi gerekmektedir.

Biriken Borçlar peşin veya 48 aya kadar taksitli olarak ödenebilmektedir.

Vergi borcunu ödemek için vergi dairesine gitme zorunluluğu yoktur.

Mobil uygulamadan veya vergi dairesinin internet sitesinden de ödeme yapılabilir. Alternatif olarak bu işlem anlaşmalı bankaların şubelerinden veya mobil uygulamalardan da yapılabilir.

Yeniden düzenlenilmiş borçlar peşin veya 48 aya varan taksitlerle ödenebilir.

MTV İÇİN DE BUGÜN SON GÜN

Bugün ikinci MTV ödemesi ve gelir vergisi için son gün. 2022 yılının ikinci gelir vergisi dönemi bugün sona eriyor.

Ayrıca 2023 yılı ikinci motorlu taşıtlar vergisi ödeme dönemi de bugün sona eriyor.