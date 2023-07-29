Arabası olanların kabusu devam ediyor! Zam olmayan gün yok! Tam 10 TL birden zam depoları yakacak!

Yine yeni bir zam haberleriyle karşı karşıyayız! Akaryakıt fiyatlarındaki vergi artışlarının ardından motorine gelen zam haberleri, vatandaşları endişelendiriyor. 29 Temmuz 2023 tarihinden itibaren motorin fiyatlarında büyük bir artış yaşanacak. İşte detaylar...





AKARYAKIT FİYATLARININDAKİ VERGİ ARTIŞLARININ ARDINDAN MOTORİN ZAMLARI

Güncel verilere göre, motorinin litre fiyatı 28 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tam 1.45 TL artışla 35,29 TL'ye yükseltildi. Bu zamla birlikte, araç sahipleri ve taşımacılıkla uğraşan işletmeler motorin alımında ciddi bir maliyet artışıyla karşı karşıya kalacaklar.

Motorin zamlarının ardı arkası kesilmiyor. Vergi artışları ve ekonomik faktörlerin etkisiyle akaryakıt fiyatları sürekli olarak yükselmekte. Bu durum, araç sahiplerinin ve ulaşım sektöründeki kişilerin bütçelerini sıkıştırmakta ve günlük yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Özellikle nakliye ve taşımacılık sektörü, motorin fiyatlarındaki sürekli artışlarla mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Artan maliyetler, işletmelerin kârlılığını ve rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Aynı zamanda, akaryakıta bağımlı olan diğer sektörler de bu zamdan dolayı zorluklar yaşamaktadır. İşte diğer ayrıntılar...





Vatandaşlar, yüksek motorin fiyatlarından dolayı aile bütçelerini dengelemekte güçlük çekmekte ve günlük hayatta yapacakları harcamaları yeniden gözden geçirmek durumunda kalmaktadır. Bu durum ekonomik belirsizlik ve sosyal dengesizlik yaratmaktadır.

Hükümet ve ilgili yetkililerin bu sürekli zam furyasına çözüm getirmesi beklenmektedir. Akaryakıt fiyatlarındaki artışların kontrol altına alınması, halkın ekonomik sıkıntılarını hafifletmek için önemlidir. Alternatif enerji kaynaklarının teşvik edilmesi ve enerji verimliliğine yönelik politikaların uygulanması, bu konuda atılacak adımlar arasında yer alabilir.

Motorin fiyatlarındaki artışlar, tüm toplumu etkileyen bir konu olduğundan, çözüm arayışında toplumun tüm kesimlerinin katılımı ve işbirliği büyük önem taşımaktadır. Hem bireylerin hem de işletmelerin daha sürdürülebilir ve ekonomik çözümler araması, akaryakıt maliyetlerine karşı daha dayanıklı hale gelmemize yardımcı olacaktır.

29 Temmuz 2023 tarihinden itibaren motorine gelecek olan dev zam haberleri, akaryakıt fiyatlarındaki sürekli yükselişin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar ve işletmeler, bu artışlarla mücadele etmek zorunda kalacak ve ekonomik belirsizlik ortamında çözüm arayışı devam edecektir.

Akaryakıt fiyatlarına bir yeni zam daha yolda! Sektör kaynaklarına göre, 1 Ağustos tarihinden itibaren motorine tam 1.07 TL zam yapılması bekleniyor. Ancak, benzin fiyatlarında bir zam ya da indirim haberine henüz rastlanmamış.

Daha önceki zam haberlerini hatırlarsak, 16 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla akaryakıtlara 5 TL'lik ÖTV artışı yapılmıştı. KDV'nin de eklenmesiyle birlikte litre fiyatlarına 6 TL'lik bir artış yansımıştı.

Bu artışlarla birlikte akaryakıta yapılan zam oranı seçimlerden bu yana yüzde 80'in üzerine çıktı. Geçmişe bakacak olursak, seçimlerden önce benzin fiyatları 19.81 TL, motorin fiyatları ise 18.59 TL seviyesindeyken, şimdi ise fiyatlar oldukça yüksek seviyelere ulaştı.

Güncel akaryakıt fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litresi 35.4 TL iken, benzin litresi 36.09 TL olarak belirlendi. Ankara'da motorin litresi 35.88 TL, benzin litresi 36.57 TL iken, İzmir'de motorin litresi 36.06 TL ve benzin litresi 36.68 TL olarak uygulanıyor. Tabii, bu fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında değişebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarının nasıl hesaplandığını merak ediyorsanız, şu şekilde hesaplanıyor: Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı ile belirleniyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Ancak tüm bu teknik ayrıntılar arasında, vatandaşlar olarak bizler için önemli olan nokta, akaryakıt fiyatlarındaki sürekli artışın günlük yaşantımızı nasıl etkilediği ve ekonomik zorlukları nasıl beraberinde getirdiğidir. Bu durumda, hükümetin ve yetkililerin alacağı önlemler ve ekonomik politikaların vatandaşların yükünü hafifletmeye yönelik olması büyük önem taşımaktadır.