Arabayı garaja çektirecek bir zam daha! Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, İzmir, Bursa'da fiyatlar değişti! O günden itibaren benzini zamlı alacaksınız

Benzine Zam Haberi: Araç Sahiplerine Maliyet Yükü!

Araç sahipleri için maliyetlerin artma endişesi devam ediyor. Yakıt fiyatlarının yükselişiyle birlikte benzine bir zam daha geleceği açıklandı. Pazar gününden itibaren litre başına 1.30 lira ile 1.55 lira arasında bir zam bekleniyor.

Son dakika bilgilerine göre, 16 Temmuz'da İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatları 34,01 TL'ye yükselmişti. Ardından 25 Temmuz'da ise benzine 2 TL'lik bir zam daha yapılmıştı. Hem petrol fiyatlarının sürekli artması hem de Türkiye'nin benzin piyasasındaki dalgalanmalara ayak uydurmasıyla, litre başına 1,30 ila 1,55 TL arasında yeni bir zamın kapıda olduğu belirtiliyor.

12 Ağustos Cumartesi itibarıyla güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

İstanbul:

- Benzine zam sonrası fiyat: 36,14 TL

- Motorin fiyatı: 38,30 TL

- LPG fiyatı: 16,63 TL

Ankara:

- Benzine zam sonrası fiyat: 36,67 TL

- Motorin fiyatı: 38,80 TL

- LPG fiyatı: 16,67 TL

İzmir:

- Benzine zam sonrası fiyat: 36,78 TL

- Motorin fiyatı: 38,97 TL

- LPG fiyatı: 16,45 TL

Araç sahipleri ve tüketiciler, yakıt fiyatlarındaki bu sürekli artışla birlikte bütçe planlamalarını gözden geçirme ihtiyacı duyuyor. Benzine gelecek olan yeni zamla birlikte, taşıt sahiplerinin daha özenli yakıt tüketimine yönelmeleri ve alternatif yakıt seçeneklerini değerlendirmeleri önem kazanıyor.