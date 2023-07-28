Arabayla trafiğe çıkmak lüks olacak! Akaryakıta bir tokat daha: Bu karar kontak kapattırır

Türkiye'deki akaryakıt fiyatları gündeme gelirken uzmanlar, küresel petrol talebindeki rekor beklentisi ve OPEC+ kesintileriyle beraber sırada brent petrol yer aldı. Günümüzde petrol fiyatı 80 dolar civarında seyir göstermektedir. 27 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları haberimizde.

Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararla beraber ÖTV artışları, benzin ve motorin litre fiyatlarına 5 TL zam haberi geldi. Gelen düzenleme sonrasında benzinden litrede 2,52 TL, motorinden ise 2,05 TL ÖTV alınıyordu. Bunun üzerine pompa satış fiyatlarıyla beraber 6 TL'ye yükseldi.

27 TEMMUZ 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLAR

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 36.00 TL

Motorin: 33.86 TL

LPG: 13.90TL





AVRUPA YAKASI

Benzin: 36.05 TL

Motorin: 33.92 TL

LPG: 13.98 TL

ANKARA

Benzin: 36,53 TL

Motorin: 34,40 TL

LPG: 14.15 TL

İZMİR

Benzin: 36,63 TL

Motorin: 34,57 TL

LPG: 14,25 TL