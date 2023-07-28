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Arabayla trafiğe çıkmak lüks olacak! Akaryakıta bir tokat daha: Bu karar kontak kapattırır

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Arabayla trafiğe çıkmak lüks olacak! Akaryakıta bir tokat daha: Bu karar kontak kapattırır
Akaryakıt fiyatlarının artış göstermesi üzerine sürücülere bir kötü haber daha geldi. Brent petrol güncellemesi cepleri yakacak. Sürücüler indirim haberi beklerken tam tersi zam sinyalleri verildi. ÖTV'nin ardından akaryakıta brent petrol darbesi geldi. İşte detaylar...

Türkiye'deki akaryakıt fiyatları gündeme gelirken uzmanlar, küresel petrol talebindeki rekor beklentisi ve OPEC+ kesintileriyle beraber sırada brent petrol yer aldı. Günümüzde petrol fiyatı 80 dolar civarında seyir göstermektedir. 27 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları haberimizde.

Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararla beraber ÖTV artışları, benzin ve motorin litre fiyatlarına 5 TL zam haberi geldi. Gelen düzenleme sonrasında benzinden litrede 2,52 TL, motorinden ise 2,05 TL ÖTV alınıyordu. Bunun üzerine pompa satış fiyatlarıyla beraber 6 TL'ye yükseldi.

27 TEMMUZ 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLAR 

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 36.00 TL

Motorin: 33.86 TL

LPG: 13.90TL

brent petrol

AVRUPA YAKASI

Benzin: 36.05 TL

Motorin: 33.92 TL

LPG: 13.98 TL

ANKARA

Benzin: 36,53 TL

Motorin: 34,40 TL

LPG: 14.15 TL

İZMİR

Benzin: 36,63 TL

Motorin: 34,57 TL

LPG: 14,25 TL

Ekonomi
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