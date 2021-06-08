Araç Değer Kaybı Başvurusu nasıl yapılır? Araç Değer Kaybı hesaplama

Değer kaybı başvurusu araç hasar aldığı zaman aracın değerinin düşmemesi için suçlu tarafın sigorta şirketine yapılır. Sigorta şirketinin araç sahibine geri dönüş yapmalıdır aksi halde araç sahibi araç değer kaybı davası açabilir.

Değer kaybı başvurusunda gerekli olan evraklar

Değer kaybı başvuru belgeleri şu şekildedir:

Kaza tespit tutanağı

Servisten alınan rapor ve fatura

Kaza gerçekleştikten sonra ekspertizden alınan rapor

Sigorta poliçesi

Dava esnasında eğer tanıklık yapacak olan bir kişi varsa, bu bireyin tanıklığını gösteren liste

Kaza sonrasında araçların çekilmiş fotoğrafları gibi evraklar talep edilir.

Değer kaybı başvurusu nereye yapılır?

Değer kaybı başvurusu, kazada hatalı olan tarafın sigorta şirketine yapılır. Başvuru, suçlu olan tarafın zorunlu trafik sigortası şirketine yapılmalıdır. Eğer şirket geri dönmezse veya olumsuz bir cevap verirse Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulmalıdır.

Hatalı sürücü yok ise ürücüye ya da ruhsat sahibine dava açabilme hakkı doğar. Karşı tarafın kimliğinin tespit edilemediği durumlarda başvuru merkezi sigortalıların hedefindedir.

Değer kaybı başvurusu için zaman aşımı süresi ne kadar?

Değer kaybı başvurusu için 2 yıl süre gereklidir. Araç sahibinin aracında kendinden kaynaklanmayan bir hasar varsa değer kaybı başvurusu yapmalıdır.

Başvuru için suçlu taraf tespit edildikten sonra 2 yıl süresi vardır. Yani yapılan kaza sonrasında suçlu taraf kaçmışsa, kaçan taraf tespit edildikten sonra 2 yıllık zaman aşımı süresi başlar.

Değer kaybı hesaplaması nasıl yapılır?

Değer kaybı hesaplamasında etkili olan kriterler:

Aracın hasar geçmişi dikkate alınır.

Aracın kilometresi, markası, modeli ve üretim yılı göz önüne alınarak değer kaybı hesaplaması yapılır.

Trafiğe çıkış tarihi bilgisi gereklidir.

Hasar sırasında işlem gören parçalar öğrenilir.

Onarım sırasında kullanılan parçalar değer kaybı hesaplamasında etkilidir.

Aracın ikinci el değeri göz önünde bulundurularak değer kaybı hesaplanır.

Değer kaybı davası ne zaman ve hangi mahkemede açılır?

Davanın açılma sebebi, araç değer kaybı ödemesinin alınmasını sağlar. Sigorta şirketi değer kaybı başvurusuna yanıt vermediğinde, suçlu olan taraf kaçtığında ya da suçlu olanın sigortası bulunmadığında bu dava açılmalıdır.

Davalı tarafta sadece sigortalı kişi gösterilirse Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açılmalıdır. Fakat davalı tarafta sigorta şirketi ve sigortalının beraber olması halinde Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurulmalıdır.

Araç değer kaybı davası ne kadar sürede sonuçlanır?

Davanın sonuçlanması ortalama 4 ila 8 ay arasındadır. Değer kaybı davasının sonuçlanma süresini uzatan durumlar: