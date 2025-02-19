Araç Muayene İstasyonları Özelleştiriliyor: İhaleler 24 Şubat'ta Yapılacak

Araç Muayene İstasyonlarının Özelleştirme İhaleleri Başlıyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 1. Bölge ve 2. Bölge araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi için düzenlenecek ihalelerin 24 Şubat Pazartesi günü yapılacağını açıkladı. İhalelere toplamda üçer teklif geldiği kaydedildi.

İhaleyle İlgili Detaylar

Açıklamada, araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirme işlemlerinin 2007 yılında tamamlandığı hatırlatıldı. İmzalanan 20 yıllık imtiyaz sözleşmelerinin ise 15 Ağustos 2007'de yapıldığı belirtildi.

Mevcut sözleşmelerin 14 Ağustos 2027'de sona ereceği vurgulandı. Bu nedenle, kamu hizmetinin kesintisiz devamını sağlamak amacıyla yeni özelleştirme ilanlarının yayımlandığı bildirildi.

Tarih ve Teklif Süreci

İhalelerde son teklif verme tarihi olarak 10 Şubat 2025 olarak belirlendi. Teklif sahiplerinden bazıları ise şunlardır:

1. Bölge için: Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu, AGTT Ortak Girişim Grubu, MOI Ortak Girişim Grubu.

Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu, AGTT Ortak Girişim Grubu, MOI Ortak Girişim Grubu. 2. Bölge için: Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu, AGTT Ortak Girişim Grubu, MOI Ortak Girişim Grubu.

Pazarlık Görüşmeleri ve Açık Artırma

24 Şubat'ta öğleden önce teklif sahipleriyle başlangıç pazarlık görüşmeleri yapılacak. Nihai pazarlık görüşmeleri ise saat 14.30'da 1. Bölge için, saat 15.30'da ise 2. Bölge için açık artırma usulüyle gerçekleştirilecektir.

Bu süreç, araç muayene hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulması ve kamu hizmetinin sürekliliği açısından büyük önem taşımaktadır.