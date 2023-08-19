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Araç sahibi olmak isteyenlere müjde: Halkbank muslukları açtı!

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Araç sahibi olmak isteyenlere müjde: Halkbank muslukları açtı!
Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Halkbank kredi musluklarını açtı! Tüm detaylar haberimizde.

Halkbank araç sahibi olmak isteyen insanlara müjdeyi verdi. 84 ay vadeyle rahatlıkla araç sahibi olacaksınız! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARAÇ SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE MÜJDE

Son dönemlerde araç piyasasında yaşanan yükseliş hızla devam ederken Halkbank kredi musluklarını açtı. Halkbank şartları yerine getiren müşterilerine 84 ay vadeyle taşıt kredisi ödemesine başladı. Merkez Bankası son dönemlerde kredi işini giderek zorlaştırırken Halkbank esnaflara özel taşıt kredisi paketi düzenledi. 

halkbank taşıt kredisi desteği başladı

Taksitler 84 ay vadeyle ödenecek. Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi; 'Her zaman olduğu gibi Türkiye Yüzyılı inşa mücadelesinde en büyük desteği verdiğimiz kesim başında siz varsınız. Ülkenin araç stoklarının önemli miktarda yenilenmesiyle ticari araç erişimini kolaylaştırmaya önem veriyoruz. Halkbank aracılığıyla 1.5 milyon TL'ye kadar hazine destekli taşıt kredisi desteğini başlatıyoruz.' Esnaf ve sanatkarlara özel olarak düzenlenen araç kredisi kapsamında 1.5 milyon TL'ye kadar olan araçları 84 ay vadeye kadar çekebileceksiniz. 

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