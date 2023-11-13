Araç sahipleri bayram edecek! Akaryakıta indirim geldi: İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Araç sahiplerine güzel haber! Fiyatlar düşmeye başlıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Araç sahipleri bayram edecek! Akaryakıta indirim geldi: İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatları
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Akaryakıt fiyatlarında indirim haberleri geldi! Herkesin yüzü gülecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKIT FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI

20 Ekim tarihinde 90 dolar seviyelerine yükselen Brent petrol fiyatları 80 dolara kadar düştü. Düşüş sonrasında akaryakıt fiyatlarına da indirim gelmeye başladı. Hafta başından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 1.5 TL seviyesinde indirim yapılması bekleniyor. 

benzin fiyatlarına indirim gelmeye devam ediyor

Tüm dünyada ton başına 930 dolar olarak satışa çıkan motorin fiyatı 778 dolara kadar düştü. Pazartesi günü iddialara göre motorin fiyatlarına 1.5 TL seviyesinde indirim yapılırsa araç sahiplerinin yüzü gülecek gibi duruyor. Akaryakıt fiyatlarının düşmesiyle ulaşım maliyetleri, ticaret ve lojistik sektörleri de indirimlerden faydalanabilecek. Benzin fiyatlarına geçtiğimiz hafta 0.66 kuruş indirim yapılmış ve litre fiyatı 34-35 TL aralığına düşmüştü. Benzin fiyatlarına güncel olarak herhangi bir indirim yapılması beklenmiyor ancak Brent petrol fiyatlarının düşmesiyle önümüzdeki günlerde benzin fiyatlarına da indirim gelmesi olası duruyor. 

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