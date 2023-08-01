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Araç sahipleri dikkat: Motorine bir zam daha

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Araç sahipleri dikkat: Motorine bir zam daha
14 Mayıs seçimlerinin ardından akaryakıt fiyatlarında büyük bir artış yaşandı. Bu artışın nedenleri arasında dolar kurunun yükselmesi ve ÖTV zamları yer alıyor. Motorin ve benzin fiyatlarına yapılan bu artışlar, tüketiciler üzerinde önemli bir mali yük oluşturdu. Özellikle motorin fiyatları, 14 Mayıs seçimlerinden önceki litre başına 18.64 lira olan fiyatından itibaren ciddi bir zam aldı. Yeni güncelleme ile motorin litre fiyatı 16.60 lira daha yükseldi. İşte zam sonrası fiyatlar...

1 Ağustos Salı günü, motorin litre fiyatına 1 Lira 7 kuruş daha zam gelerek, litresi 18 Lira 69 kuruş olan motorin fiyatı bugüne kadar 17 Lira 67 kuruş zam yapılmış oldu. Zam, pompa fiyatlarına yansıdı ve akaryakıt fiyatları yüksek seviyelerde seyretmeye devam etti. Bu durum, seçimler öncesi ve sonrasındaki fiyat artışlarını gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

akaryakıt

1 Ağustos Salı günü İstanbul'da Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı 36.04 Lira, motorin litre fiyatı 36.41 Lira ve LPG litre fiyatı 13.90 Lira oldu. Aynı gün İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı 36.09 Lira, motorin litre fiyatı 36.47 Lira ve LPG litre fiyatı 13.98 Lira olarak güncellendi.

Ankara'da benzin litre fiyatı 36.57 Lira, motorin litre fiyatı 36.95 Lira ve LPG litre fiyatı 14.15 Lira olarak belirlendi.

İzmir'de ise benzin litre fiyatı 36.67 Lira, motorin litre fiyatı 37.12 Lira ve LPG litre fiyatı 14.25 Lira olarak güncellendi.

Ekonomi
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