Araç sahipleri dikkat: Motorine bir zam daha

1 Ağustos Salı günü, motorin litre fiyatına 1 Lira 7 kuruş daha zam gelerek, litresi 18 Lira 69 kuruş olan motorin fiyatı bugüne kadar 17 Lira 67 kuruş zam yapılmış oldu. Zam, pompa fiyatlarına yansıdı ve akaryakıt fiyatları yüksek seviyelerde seyretmeye devam etti. Bu durum, seçimler öncesi ve sonrasındaki fiyat artışlarını gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM





1 Ağustos Salı günü İstanbul'da Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı 36.04 Lira, motorin litre fiyatı 36.41 Lira ve LPG litre fiyatı 13.90 Lira oldu. Aynı gün İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı 36.09 Lira, motorin litre fiyatı 36.47 Lira ve LPG litre fiyatı 13.98 Lira olarak güncellendi.

Ankara'da benzin litre fiyatı 36.57 Lira, motorin litre fiyatı 36.95 Lira ve LPG litre fiyatı 14.15 Lira olarak belirlendi.

İzmir'de ise benzin litre fiyatı 36.67 Lira, motorin litre fiyatı 37.12 Lira ve LPG litre fiyatı 14.25 Lira olarak güncellendi.