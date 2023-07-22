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Araç sahipleri illallah etti! 6 TL'lik zamma ek 4 TL daha geliyor: O tarihten önce depoları fullemeyen yandı

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Araç sahipleri illallah etti! 6 TL'lik zamma ek 4 TL daha geliyor: O tarihten önce depoları fullemeyen yandı
Araç sahipleri artık kontak çeviremeyecek! Benzine yine zam geliyor! Tüm detaylar haberimizde.

Akaryakıta yapılan vergi artışları sonrasında araç sahipleri mağdur durumdayken yine bir zam haberi daha geldi! Benzin artıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BENZİNE YİNE ZAM GELİYOR

Vatandaş her yeni güne gözünü zam haberleriyle açmaya başladı. Yapılan ÖTV zamları sonrasında İstanbul'da motorin fiyatı 32.32 TL, Ankara'da 32.88 TL'ye yükseldi. Motorine Cuma gecesinden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir zam daha yapılması bekleniyor. İddialara göre motorin fiyatlarına 1 TL 22 kuruş zam gelmesi bekleniyor. 

benzin ve motorine yeni zamlar

Güncel olarak Ankara'da bir litre motorin 32.88 TL, İstanbul2da 32.26 TL, İzmir'de 32.94 TL, Antalya'da 33.49 TL, Konya'da 32.26 TL, Şanlıurfa'da 33.32 TL'den satılıyor. Motorine yapılacak zamlar sonrasında benzine de hemen hemen aynı tutarlarda yeni bir zam yapılması bekleniyor. Ekonomik anlamda yaşanan zorluklar, enflasyon oranları, döviz kurunun artışı gibi birçok etken akaryakıt fiyatlarını önemli derecede etkiliyor. Eğer enerji tasarrufu kullanımı yaygınlaştırılırsa vatandaşın cebinin daha rahat etmesi düşünülüyor. 

Ekonomi
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