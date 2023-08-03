Araç sahipleri illallah ettiren zam! Fiyatlar birden fırladı: Fiyatı gören kontak kapatıyor

2 Ağustos 2023 tarihinde akaryakıt fiyatlarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Suudi Arabistan'ın petrol üretimini kısma kararı ve döviz kurundaki yükseliş nedeniyle brent petrolün varil fiyatı 84,20 dolara çıktı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle akaryakıtlara 5 TL ÖTV zammı eklendi. Bu kararın ardından benzin fiyatlarına 2 TL, motorin fiyatlarına ise 1,22 TL zam yapıldı. Oto gaz fiyatları da değişime uğradı. Bu gelişmelerle birlikte araç sahipleri, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel LPG, benzin ve mazot litre fiyatlarını merak ediyorlar. Fiyatlardaki bu değişiklikler nedeniyle akaryakıt alımı yapacak olan vatandaşlar, güncel fiyatları kontrol etmek için haberlere yöneliyorlar. Akaryakıtta yaşanan bu fiyat değişiklikleri, araç sahiplerinin günlük yaşamını etkilemektedir. 2 Ağustos 2023 itibarıyla yapılan ÖTV zammı ve diğer fiyat değişiklikleri, araç sahipleri için maliyetleri artırmış durumda. İlerleyen günlerde petrol fiyatlarının seyri ve diğer faktörlerin de etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki durum dikkatle takip edilmelidir. İşte detaylar...





AKARYAKIT FİYATLARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Benzin ve mazot fiyatları, brent petrolün varil fiyatındaki dalgalanmalar ve dövizdeki değişikliklerle sürekli olarak değişiyor. Vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını yakından takip ederek indirim ve zam haberlerini öğreniyorlar.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte akaryakıttaki ÖTV tutarları arttı ve bazı ürünlerde litre başına 5 liraya yakın zam yapıldı. Motorin fiyatına 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruş, benzin fiyatına 25 Temmuz'da 2 TL zam geldi. Motorine 1 Ağustos'ta ise 1 lira 22 kuruş daha zam yapıldı. Otogaz fiyatı ise gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruş arttı. İşte diğer ayrıntılar...





Vatandaşlar, 2 Ağustos 2023 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan benzin, mazot ve LPG pompa fiyatlarını öğrenmek için haberlere yöneliyorlar. Akaryakıt fiyatlarındaki bu sürekli değişim, araç sahiplerini mali açıdan etkiliyor ve fiyatlar önemli bir faktör olarak takip ediliyor. Yakın gelecekteki brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki durum, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam edecektir.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatlarına dair veriler yayınlandı. İstanbul'da benzin fiyatı litre başına 36.09 TL iken, motorin (mazot) litre fiyatı 36,37 TL ve LPG litre fiyatı 14,49 TL olarak belirlendi. Ankara'da benzin litre fiyatı 36.57 TL, motorin litre fiyatı 35,80 TL ve LPG litre fiyatı 16,38 TL oldu. İzmir'de ise benzin litre fiyatı 36.68 TL, motorin litre fiyatı 35,92 TL ve LPG litre fiyatı 13,86 TL olarak tespit edildi.

Akaryakıt fiyatları, 2005 yılından itibaren dünya serbest piyasa oluşumları ve ham petrol fiyatlarına bağlı olarak belirleniyor. Her bir akaryakıt ürününün fiyatı, arz ve talep dengesi ile ham petrol fiyatlarındaki değişikliklerden etkileniyor. Rafineri fiyatları ise benzin ve motorin için Akdeniz havzasındaki dünya piyasalarındaki fiyatlar göz önünde bulundurularak belirleniyor. Rafineriler, belli bir metodoloji çerçevesinde fiyatları oluşturuyorlar.

Akaryakıt fiyatlarındaki sürekli değişim, dünya petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve arz-talep dengesi ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle, akaryakıt fiyatlarını belirleyen faktörler sürekli olarak takip edilmelidir. Vatandaşlar, fiyat değişikliklerine göre akaryakıt alımını planlayarak mali açıdan daha avantajlı olmaya çalışıyorlar.