Araç sahipleri kontak kapatacak! Bir zam daha açıklandı: 40 TL'ye ramak kaldı

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar araç sahiplerinin kabusu oldu. Fiyatların 40 TL'yi geçmesi düşünülüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKIT FİYATLARI 40 TL'Yİ GEÇEBİLİR

Dolar kurunun rekor şekilde yükselmeye devam etmesi ve yapılan ÖTV zamları sonrasında akaryakıt fiyatlarına büyük zamlar yapıldı. Yapılan vergi artışları sonrasında benzin ve motorin fiyatlarına 6 TL zam geldi.





Benzin 34 TL'yi, motorin 32 TL'yi geçti. Araç sahipleri daha bu zamları sindirmeden motorin fiyatlarına 1.55 TL daha zam yapıldı! İddialara göre yakın zamanda benzin fiyatlarına da 2 TL daha zam yapılması bekleniyor. Pazartesi günü geçerli olacak zamlarla birlikte benzin fiyatları 38 TL'yi geçmiş olacak. Güncel olarak benzin fiyatları şu şekilde;

-İstanbul'da 1 litre benzin 34.05 TL, Ankara'da 1 litre benzin 34.53 TL, İzmir'de 1 litre benzin 34.63 TL