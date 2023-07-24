  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Araç sahipleri kontak kapatacak! Bir zam daha açıklandı: 40 TL'ye ramak kaldı

Araç sahipleri kontak kapatacak! Bir zam daha açıklandı: 40 TL'ye ramak kaldı

Yayınlanma:
Araç sahipleri kontak kapatacak! Bir zam daha açıklandı: 40 TL'ye ramak kaldı
Akaryakıt fiyatları rekor şekilde yükselmeye devam ediyor! 40 TL'yi geçecek! Tüm detaylar haberimizde.

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar araç sahiplerinin kabusu oldu. Fiyatların 40 TL'yi geçmesi düşünülüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKIT FİYATLARI 40 TL'Yİ GEÇEBİLİR

Dolar kurunun rekor şekilde yükselmeye devam etmesi ve yapılan ÖTV zamları sonrasında akaryakıt fiyatlarına büyük zamlar yapıldı. Yapılan vergi artışları sonrasında benzin ve motorin fiyatlarına 6 TL zam geldi. 

benzin zamları giderek devam ediyor

Benzin 34 TL'yi, motorin 32 TL'yi geçti. Araç sahipleri daha bu zamları sindirmeden motorin fiyatlarına 1.55 TL daha zam yapıldı! İddialara göre yakın zamanda benzin fiyatlarına da 2 TL daha zam yapılması bekleniyor. Pazartesi günü geçerli olacak zamlarla birlikte benzin fiyatları 38 TL'yi geçmiş olacak. Güncel olarak benzin fiyatları şu şekilde;

-İstanbul'da 1 litre benzin 34.05 TL, Ankara'da 1 litre benzin 34.53 TL, İzmir'de 1 litre benzin 34.63 TL

Ekonomi
Ankara'da toplu taşıma zammının geri çekilmesi için başvuru yapıldı
Ankara'da toplu taşıma zammının geri çekilmesi için başvuru yapıldı
Zamlar deva olmadı emekliye o banka destek çıktı! 8 gün içinde başvuran binlerce lira ek ödeme alacak
Zamlar deva olmadı emekliye o banka destek çıktı! 8 gün içinde başvuran binlerce lira ek ödeme alacak
Nakit para arayanların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı düşük faizli krediye onay mührünü bastı!
Nakit para arayanların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı düşük faizli krediye onay mührünü bastı!
Dolarını o tarihten önce bozduran karalar bağlar! Doların profesöründen bomba uyarı
Dolarını o tarihten önce bozduran karalar bağlar! Doların profesöründen bomba uyarı
Emeklinin cebini rahatlatan ödeme müjdesi geldi! Tek imzayla geri ödemesiz 7500 TL çıktı!
Emeklinin cebini rahatlatan ödeme müjdesi geldi! Tek imzayla geri ödemesiz 7500 TL çıktı!
Ekonomistler doların fitilini ateşledi! Dolar biriktirenler acele etsin
Ekonomistler doların fitilini ateşledi! Dolar biriktirenler acele etsin
Kamu bankası kredi bombasını patlattı! İlk giden 675 bin TL geri ödemesiz krediyi kapacak
Kamu bankası kredi bombasını patlattı! İlk giden 675 bin TL geri ödemesiz krediyi kapacak