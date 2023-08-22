Araç sahipleri şimdi hapı yuttu! O tarihten önce depoyu fullemeyen yandı
Son seçim sonrası ardı ardına gelen artışlarla akaryakıt fiyatlarında yaşanan yükseliş devam ediyor. Önceki hafta motorin fiyatlarına yapılan düşüşün hemen ardından, araç sahipleri yeni zam haberiyle karşı karşıya kalacaklar. Sektör yetkililerinin son bilgilere göre yaptığı açıklamada, yarından itibaren (22 Ağustos Salı) motorin litre fiyatının 1 TL daha yükseleceği öngörülüyor.
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve Brent petrol fiyatlarındaki değişimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı ÖTV düzenlemesinin etkisiyle birleşerek, akaryakıt fiyatlarına ardışık zamlar getiriyor. Bu durum, vatandaşların bütçelerini daha fazla sıkıştırıyor.
Hatırlanacağı üzere 14 Mayıs'taki seçimler öncesinde benzin litre fiyatı 19.76 TL iken, motorin litre fiyatı 18.58 TL düzeyindeydi. Yılın başında ise benzin fiyatları 21.14 TL'ye, motorin fiyatları ise 23.50 TL'ye yükselmişti. 21 Ağustos Cuma itibarıyla güncel akaryakıt pompa fiyatları ise şu şekildedir:
Adana
Benzin fiyatı: 38.72 TL
Motorin fiyatı: 37.76 TL
LPG fiyatı: 16.27 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 38.68 TL
Motorin fiyatı: 37.82 TL
LPG fiyatı: 16.50 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 38.91 TL
Motorin fiyatı: 38.07 TL
LPG fiyatı: 16.83 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 38.45 TL
Motorin fiyatı: 37.59 TL
LPG fiyatı: 16.62 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 38.47 TL
Motorin fiyatı: 37.65 TL
LPG fiyatı: 16.60 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 38.94 TL
Motorin fiyatı: 38.05 TL
LPG fiyatı: 16.34 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 38.38 TL
Motorin fiyatı: 37.61 TL
LPG fiyatı: 16.40 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 38.57 TL
Motorin fiyatı: 37.70 TL
LPG fiyatı: 16.14 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 37.72 TL
Motorin fiyatı: 36.83 TL
LPG fiyatı: 16.83 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 38.36 TL
Motorin fiyatı: 37.51 TL
LPG fiyatı: 16.65 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 38.69 TL
Motorin fiyatı: 37.87 TL
LPG fiyatı: 16.30 TL
Kars
Benzin fiyatı: 38.73 TL
Motorin fiyatı: 37.98 TL
LPG fiyatı: 16.75 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 38.52 TL
Motorin fiyatı: 37.66 TL
LPG fiyatı: 16.69 TL
Rize
Benzin fiyatı: 38.55 TL
Motorin fiyatı: 37.76 TL
LPG fiyatı: 17.04 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 38.69 TL
Motorin fiyatı: 37.87 TL
LPG fiyatı: 17.09 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 38.51 TL
Motorin fiyatı: 37.75 TL
LPG fiyatı: 16.62 TL