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Araç sahipleri sonunda oh çekecek! Akaryakıta okkalı indirim geliyor

Akaryakıta beklenen indirim sonunda geliyor! İşte indirim sonrası beklenen fiyatlar...

Yayın Tarihi: 23.07.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 21:52
Araç sahipleri sonunda oh çekecek! Akaryakıta okkalı indirim geliyor

Brent varil petrol fiyatlarında yaşanan önemli düşüşler, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında bu gece beklenen indirimlerle sonuçlanabilir. Enerji sektöründe yaşanan bu gelişme, benzin ve motorin fiyatlarının aşağı yönlü bir revizyon geçireceğini işaret ediyor. Bu akşam saatlerinden itibaren benzin ve motorin fiyatlarında sırasıyla 1 TL ve 1.5 TL'lik bir indirim yapılması öngörülüyor. Ancak, resmi açıklamanın yapılmasıyla birlikte fiyatlarda kesin bir değişim yaşanacağı belirtiliyor.

İstanbul'da bu gece yarısından itibaren benzin litre fiyatının 41.87 TL'ye, motorin litre fiyatının ise 43.33 TL'ye düşmesi bekleniyor. LPG fiyatları ise 22.80 TL olarak güncellenmesi öngörülüyor. Başkent Ankara'da ise benzin litre fiyatı 44.70 TL, motorin litre fiyatı ise 44.13 TL olarak tahmin ediliyor. LPG fiyatlarının ise 23.10 TL olması bekleniyor. Bu indirimler, başta araç sahipleri olmak üzere birçok kişi tarafından merakla bekleniyor.

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İzmir'de ise benzin litre fiyatının 45.05 TL'ye, motorin litre fiyatının ise 45.53 TL'ye çekilmesi öngörülüyor. LPG'nin litre fiyatı ise 23.22 TL olarak tahmin ediliyor. İzmir'deki bu fiyatlar, şehirdeki akaryakıt tüketicileri için önemli bir rahatlama sağlayabilir.

Tüm bu fiyat tahminleri, henüz resmi bir açıklama yapılmadan önceki öngörülerdir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve akaryakıt dağıtım şirketlerinden yapılacak resmi duyurular fiyatların kesinleşmesini sağlayacak. Bu nedenle, gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni fiyatlar için güncel bilgilere dikkat edilmesi önem taşıyor.

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