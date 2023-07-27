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Araç sahiplerine kötü bir haber daha: Motorine dev zam geldi

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Araç sahiplerine kötü bir haber daha: Motorine dev zam geldi
Vergilerin arttırılmasıyla beraber benzin ve motorin lifte fiyatlarında da yüksek oranda artış yapıldı. Sürücülere bunların üzerine bir kötü haber daha geldi. Motorin, benzin ve LPG fiyatları arşa çıkacak...

Brent petrol üzerinde son 5 gün içerisinde yükseliş yaşanırken ülkemizde akaryakıt fiyatları alıp başını gitti. Dolar kurunun ardından rekorlar kırılırken yüksek enflasyon ve ÖTV atışları motorin ve benzin fiyatlarını direkt olarak etkiledi. Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam geleceği iddiası geldi.

Gelen bilgiler doğrultusunda motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruş zam geleceği belirtildi. Bu gece yarısından sonra istasyonlarda etiketlerde değiştirilecek. İşte güncel akaryakıt fiyatları haberimizde.

motorine zam

27 TEMMUZ 2023 MOTORİN FİYATLARI

İstanbul:33.86 TL

Ankara:34.40 TL

İzmir:34.57 TL

Ekonomi
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