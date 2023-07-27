Araç sahiplerine kötü bir haber daha: Motorine dev zam geldi

Vergilerin arttırılmasıyla beraber benzin ve motorin lifte fiyatlarında da yüksek oranda artış yapıldı. Sürücülere bunların üzerine bir kötü haber daha geldi. Motorin, benzin ve LPG fiyatları arşa çıkacak...