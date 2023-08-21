Araç sahiplerine peş peşe kötü haber! İndirimden sonra dev zam geliyor: O tarihe dikkat
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Motorine 1 TL'lik 52 kuruş olarak gelen indirim sonrasında yeni zam haberi paylaşıldı.
Brent petrol fiyatlarıyla birlikte döviz kurlarındaki hareketlerle birlikte benzin ile motorin fiyatlarında da dalgalanma devam etti.
18 Ağustos'ta motorin 1 TL ve 52 kuruş indirimli satılmaya başlandı. Satışın üzerinden 24 saat geçtikten sonra motorinde yeni bir zammın geleceği bildirildi.
Ürünün uluslararası piyasada fiyatının artmasından dolayı 21 Ağustos - 22 Ağustos gecesinde 1 TL artması bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları aşağıdaki gibidir;
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 36,83 lira, benzinin litresi ise ortalama 37,71 liradan satışa sunuluyor.
Ekonomi