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Araç sahiplerine peş peşe kötü haber! İndirimden sonra dev zam geliyor: O tarihe dikkat

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Araç sahiplerine peş peşe kötü haber! İndirimden sonra dev zam geliyor: O tarihe dikkat
Motorine 1 TL'lik 52 kuruş olarak gelen indirim sonrasında yeni zam haberi paylaşıldı.

Brent petrol fiyatlarıyla birlikte döviz kurlarındaki hareketlerle birlikte benzin ile motorin fiyatlarında da dalgalanma devam etti.

18 Ağustos'ta motorin 1 TL ve 52 kuruş indirimli satılmaya başlandı. Satışın üzerinden 24 saat geçtikten sonra motorinde yeni bir zammın geleceği bildirildi.

Araç sahiplerine peş peşe kötü haber! İndirimden sonra dev zam geliyor

Ürünün uluslararası piyasada fiyatının artmasından dolayı 21 Ağustos - 22 Ağustos gecesinde 1 TL artması bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları aşağıdaki gibidir;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 36,83 lira, benzinin litresi ise ortalama 37,71 liradan satışa sunuluyor.

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