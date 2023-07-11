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Araç sahiplerinin cebi alev alacak! Benzin ve motorine büyük zam: Güncel akaryakıt fiyatları değişti

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Araç sahiplerinin cebi alev alacak! Benzin ve motorine büyük zam: Güncel akaryakıt fiyatları değişti
Akaryakıt fiyatları konusu bitmek bilmiyor. Yine zam haberleri. Peki şimdi ne olacak? Son gelişmeler ve fiyatlar ...

Benzin ve motorindeki zam, pompa fiyatlarına yansıdı. Benzinin litresine ortalama 45 kuruş, motorinin litresine ise 43 kuruş zam geldi. Bu yeni fiyatlar bugün geçerli oldu. Benzin ve motorine zam geldi. Haberi duyan fulledi. Yüksek fiyat artışları nedeniyle zor günler geçiren araba sahiplerini üzen bir olay daha yaşandı. Benzin ve motorin fiyatları arttı. Bu yükseliş pek çok kişinin canını sıksa da daha fazla zam olmaması için araç sahipleri arabalarını fullüyor. İşte detaylar...

akaryakıt

ŞOK EDİCİ AKARYAKIT FİYATLARI

 Akaryakıtta KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesi sonucunda benzin ve motorine zam yapıldı. Zam, bugünden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litresine ortalama 45 kuruş, motorinin litresine ise 43 kuruş olarak yansıdı. Yeni fiyatlarla birlikte İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 26.66 lira, Ankara'da 27.11 lira, İzmir'de 27.17 lira, Adana'da 27.54 lira, Bursa'da 27.16 lira ve Diyarbakır'da 27.81 lira oldu. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında 25.22 lira, Ankara'da 25.65 lira, İzmir'de 25.81 lira, Adana'da 26.09 lira, Bursa'da 25.71 lira ve Diyarbakır'da 26.27 lira olarak belirlendi. İşte ayrıntılar...

akaryakıt

Akaryakıt fiyatlarında KDV oranının yüzde 18 üzerinden % yüzde 20'ye yükselmesiyle birlikte benzin ve motorine zam yapıldığı duyuruldu. Yapılan açıklama sonrası pek çok araç sahibi isyan etti. Benzinin litresine ortalama 45 kuruş, motorinin litresine ise 43 kuruş zam geldi. Yeni fiyatlarla birlikte İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 26.66 lira, Ankara ilinde de 27.11 lira, İzmir ilinde 27.17 lira, Adana ilinde 27.54 lira, Bursa ilinde 27.16 lira ve Diyarbakır'da 27.81 lira oldu. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında 25.22 lira, Ankara'da 25.65 lira, İzmir'de 25.81 lira, Adana'da 26.09 lira, Bursa ilinde de  25.71 lira TL  ve Diyarbakır ilinde de  26.27 lira olarak belirlendi. Bu zam haberleri 10 Temmuz 2023 tarihinde duyuruldu.

Ekonomi
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