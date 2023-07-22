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Araç sahiplerinin sinirleri hoplayacak! O tarihte akaryakıtın litresi 40 TL!

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Araç sahiplerinin sinirleri hoplayacak! O tarihte akaryakıtın litresi 40 TL!
Akaryakıt fiyatlarına yine zam geliyor! Ünlü ekonomist Remzi Özdemir'in çarpıcı açıklamalarına göre, benzin ve motorin fiyatlarında büyük artışlar bekleniyor. Detaylar haberimizde...

Ekonomist Remzi Özdemir, akaryakıt fiyatlarına önümüzdeki birkaç gün içinde yüzde 4-5 oranında bir zam geleceğini ve akaryakıt fiyatlarının 40 TL'yi geçeceğini öngörüyor. Motorin litresine yapılan son 1,55 TL zamın ardından, önümüzdeki Pazartesi günü benzin fiyatlarına 2 TL'nin üzerinde bir zam daha bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

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Özdemir, finansal piyasalardaki durumu değerlendirirken, Merkez Bankası'nın faiz artışının ardından gerçekleştirdiği döviz satışının döviz kurunda yükselmenin önüne geçtiğini ifade ediyor. Ancak Türkiye-Rusya ilişkilerindeki belirsizlikler ve BOTAŞ'ın ertelediği 22 milyar dolarlık Rusya'ya olan borcu, Türkiye ekonomisi için önemli bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor.

Özdemir'in açıklamaları, ekonomi yönetiminin söylemleriyle yapılanların uyumlu olmadığına dikkat çekerken, ekonominin önümüzdeki süreçte zorlu bir döneme girebileceğine işaret ediyor. Türkiye'nin ekonomik geleceği, vatandaşlar ve ekonomi uzmanları tarafından yakından takip ediliyor.

Ekonomi
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