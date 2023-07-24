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Araç sahiplerinin uykuları kaçacak! O tarihe kadar depoyu doldurmayan benzini zamlı alacak

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Araç sahiplerinin uykuları kaçacak! O tarihe kadar depoyu doldurmayan benzini zamlı alacak
Akaryakıt fiyatlarına gelen son dakika zam haberi tüm sürücüleri endişelendiriyor! ÖTV ve KDV artışları sonrası akaryakıt fiyatlarına 6 TL zam gelmişti. Şimdi ise benzin fiyatlarına bir zam daha yapılarak rekor seviyeye ulaşacak. Depolarını o tarihe kadar fulleyenler rahat bir nefes alacak. İşte akaryakıta gelen zam...

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri tüm sürücüleri yakından ilgilendiriyor. ÖTV ve KDV'ye gelen artışlar sonucunda akaryakıt fiyatlarına 6 TL'lik bir zam yapılmış ve benzin ve motorin fiyatları 30 TL'yi aşmıştı. Bu durum, araç sahiplerinin büyük bir endişeyle akaryakıt fiyatlarını araştırmalarına neden oldu. Ancak, yeni bir kötü haber daha geldi. Uzman bir ekonomist, benzine Pazartesi gece yarısından itibaren 2 TL'lik bir zam geleceğini duyurdu. Bu zamla birlikte benzin fiyatları 35 TL'yi aşacak. Sönmez'in paylaşımıyla birlikte sürücüler, depolarını o tarihe kadar fullemeye çalışacaklar.

GÜNCEL AKARYKAIT FİYATLARI

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Akaryakıt fiyatlarının hesaplanma yöntemine bakıldığında, Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenerek KDV hariç Rafineri satış fiyatının bulunduğu görülüyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takibiyle belirleniyor.

Tüm bu gelişmelerle birlikte, sürücüler akaryakıt fiyatlarındaki bu artışa karşı tedbirlerini almaya çalışacaklar. Yaklaşan zam tarihi öncesinde depolarını fullemek, fiyat artışlarından etkilenmemek adına önemli bir adım olacak. Ancak ekonomik koşullar ve enerji piyasalarındaki durum, gelecekteki akaryakıt fiyatlarına dair belirsizlikleri de beraberinde getiriyor. Sürücüler, haberleri yakından takip ederek, ekonomi uzmanlarının yorumlarına kulak vererek en doğru kararı vermeye çalışacaklar.

Ekonomi
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