Araç sahiplerinin uykularını kaçıran zam geliyor! Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa Litre başı 1,5 TL'lik zam kontak kapattıracak

Akaryakıt fiyatları her geçen gün değişmeye devam etmektedir. Son gelen zamlara yeni birisi daha eklendi. Benzine bir zam daha geliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını sizler için haberimizde yer verdik.





Son zamanlarda ülkemizde ekonomik sorunlar görünmeye devam ediyor. Gelen zamlardan sonra hayat pahalılığı hızla devam etmektedir. Zam haberleri her gün peş peşe gelmeye devam ediyor. Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarında da zamlar yaşanmaktadır. En son motorine 3 kez zam geldi. Zam gelirken indirimler unutulmuş durumda. Motorin, benzin ve LPG'nin her geçen gün fiyatları artaken vatandaş bu durumun nereye kadar böyle süreceğini merak etmiş durumda.

BENZİNE ZAM ÜSTÜNE ZAM!

Benzin güncel fiyatı İstanbul'da 36,16 TL, Ankara'da 36,68 TL, İzmir'de 36,79 TL satılmaktadır.

Motorin güncel fiyatı İstanbul'da 38,38 TL, Ankara'da 36,88 TL, İzmir'de 39,5 TL satılmaktadır.

Yetkililerin edindiği bilgiye göre 15 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olması şartıyla benzin litresi 1,30 TL ve 1,55 TL zam geleceği.

Yeni zamlarla beraber benzinliklerde yer alan tabelalarda fiyatlar değiştirilecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Akaryakıt fiyatlarını etkileyen faktörler şu şekildedir:

-Gümrüksüz rafinesi fiyatı: Akdeniz- İtalyan piyasasında günlük CIF Akdeniz fiyatları ve günlük dolar kuruna göre hesaplanmaktadır.

ÖTV: Bu vergi, rafine çıkış fiyatına eklenmektedir. Akaryakıt fiyatlarını etkiler.

EPDK PAYI: Bu pay rafineri fiyatına dahil edilmektedir.

KDV: Tüm maliyetler ve vergiler dahil olduktan sonra son fiyata KDV eklenir.

Dağıtım ve Pazarlama Marjları: Dağıtım firmaları ve benzin istasyonları kendi masraflarını kar marjlarını bu zamlara eklerler. Fakat bu durum gölgeye ve illere göre değişiklik göstermektedir.





LPG ve motorine gelen zamlardan sonra benzine de zam geldi. Benzine litre fiyatına 81 kuruş zam getirildi.

Motorin:

İstanbul: 38 lira 38 kuruş

Ankara: 38 lira 88 kuruş

İzmir: 39 lira 05 kuruş

Benzin:

İstanbul: 36 lira 16 kuruş

Ankara: 36 lira 68 kuruş

İzmir: 36 lira 79 kuruş