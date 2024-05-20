Aracına yakıt alacaklara 175 TL para iadesi! 10 saniyede bu işlemi yapmak yeter

Bankkart sahipleri için heyecan verici bir kampanya başlıyor! TotalEnergies veya M Oil İstasyonlarından yapacakları akaryakıt veya otogaz alışverişlerinde, belirli bir tutarı aşan her alışverişleri için 175 TL Bankkart Lira hediye edilecek.

Kampanya, 16 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak ve katılım oldukça basit. Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak ve Bankkart Business sahipleri, alışveriş yapmadan önce Bankkart Mobil uygulaması üzerinden ya da SMS yoluyla kampanyaya katılabilecekler.





Her müşteri yalnızca bir kez kampanyadan yararlanabilecek ve toplamda en fazla 175 TL Bankkart Lira kazanabilecek. Kazanılan Bankkart Liraları, 7 Temmuz 2024 tarihinde kartlara yüklenecek ve 7 Ağustos 2024 tarihine kadar kullanılabilecek. Ancak, bu tarihe kadar kullanılmayan Bankkart Liraları, 8 Ağustos 2024 tarihinde geri alınacak.

Bankkart sahipleri, bu harika fırsatı kaçırmayın! Akaryakıt alışverişlerinizde hem yakıtınızı doldurun hem de Bankkart Lira kazanın!