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Aralık 2024'te BIST 100 Endeksi Yükselişte: Reel Getiri Avantajı

Aralık 2024'te BIST 100 endeksi en yüksek aylık reel getiriyi sağlar, külçe altın ise yıllık kazançta öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:32
Aralık 2024'te BIST 100 Endeksi Yükselişte: Reel Getiri Avantajı

2024 Aralık Ayında BIST 100 Endeksi Yükselişte

Aralık 2024'te &strong>en yüksek aylık reel getiri oranı, yayımlanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre %6,02 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl boyunca ise en fazla kazanç külçe altından elde edildi.

Finansal Yatırım Araçlarının Performansı

TÜİK, Aralık 2024 dönemi ve bir önceki yıl geneline ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde, BIST 100 endeksi %6,68 oranında yatırımcılarına kazanç sağladı. Aylık bazda en yüksek getiriyi elde eden diğer yatırım araçları arasında, mevduat faizi (brüt) %3,08, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) %2,61 ve dolar %1,21 oranlarındayken, avro %0,29 ve külçe altın %1,46 oranında kayıplara yol açtı.

Küçük Yatırımcılar İçin Öneme Sahip Veriler

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %2,43, DİBS %1,97 ve dolar %0,57 reel getiri sağladı. Bununla birlikte, avro %0,91, külçe altın %2,08 kayba yol açtı.

Üç Aylık Dönem ve Yıllık Analizler

Kısa bir değerlendirme ile mevduat faizi, 3 aylık dönemde Yİ-ÜFE ile %8,97, TÜFE ile %4,97 oranlarında en yüksek reel getiri sağlayarak dikkat çekti. Avro ise %5,30 ile Yİ-ÜFE, %8,78 ile TÜFE indirgendiğinde yatırımcısına en fazla kaybettiren araç oldu.

Yıllık olarak yapılan değerlendirmelerde, külçe altın %20,35 (Yİ-ÜFE) ve %7,13 (TÜFE) oranlarıyla yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Aynı dönemde mevduat faizi %6,12, BIST 100 endeksi %0,15 oranında kazanç sağlarken, dolar, DİBS ve avro gibi araçlar yatırımcılarına kayıplar yaşattı.

Sonuç olarak, Aralık 2024 ve 2024 yılı genelinde BIST 100 endeksi ve külçe altın, yatırımcıların ilgisini çeken öncelikli yatırım araçları olmaya devam ediyor.

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