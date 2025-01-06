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Aralık'ta Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış TÜFE %1,87 Arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE, aralık ayında bir önceki aya göre %1,87 artış gösterdi, detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 16:25
Aralık'ta Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış TÜFE %1,87 Arttı

Aralık Ayında TÜFE'de Önemli Artış

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,87 artış sergiledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, bu göstergeler ülke ekonomisinin yönü hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Alt Başlıklar ve Yüzde Değişimleri

Verilere göre genel TÜFE, aralık ayında %1,87 artarken; işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,33 artış kaydetti. Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE ise yüzde 2,46 arttı.

Endeks Değişimleri

Aralık ayı özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin aylık bazda değişimi şu şekilde gerçekleşti:

  • Genel TÜFE: %1,87
  • İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE: %2,33
  • Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE: %2,46
  • Enerji: %0,65
  • Gıda ve alkolsüz içecekler: %1,3
  • Enerji ve gıda dışı mallar: %1,58
  • Hizmet: %3,05

Bu artışlar, Türkiye ekonomisinde fiyat istikrarı sağlama çabalarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Güzellik ve zorluklarla dolu bir ekonomide, fiyatlar üzerindeki bu değişiklikler, tüketici davranışları üzerindeki etkileri açısından dikkatle izlenmeli.

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