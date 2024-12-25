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Aralıkta İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı Yüzde 75,8 Oldu

Türkiye imalat sanayi kapasite kullanım oranı aralıkta 75,8 seviyesine gerileyerek önemli bir düşüş kaydetti.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:27
Aralıkta İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı Yüzde 75,8 Oldu

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Aralıkta Düşüş Gördü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), aralık ayında geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 75,8 seviyesine geriledi.

TCMB'nin yaptığı açıklamada, aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne 1754 iş yeri tarafından verilen yanıtların toplulaştırıldığı belirtildi. Anket sonuçları ışığında, imalat sektöründeki genel kapasite kullanım oranının düşüş göstermesi dikkat çekti.

Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış Veriler

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) ise geçen aya göre değişiklik göstermeyerek yüzde 75,6 seviyesinde kaldı.

Aylara Göre Kapasite Kullanım Oranı (Yüzde)

  • Ocak 2023: 75,3
  • Şubat 2023: 75,2
  • Mart 2023: 73,5
  • Nisan 2023: 75,4
  • Mayıs 2023: 76,0
  • Haziran 2023: 76,8
  • Temmuz 2023: 77,1
  • Ağustos 2023: 76,1
  • Eylül 2023: 77,3
  • Ekim 2023: 77,4
  • Kasım 2023: 78,0
  • Aralık 2023: 75,8

Özellikle yılın son çeyreğindeki bu düşüş, imalat sektöründeki genel gidişat hakkında önemli ipuçları sunuyor.

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