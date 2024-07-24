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Aras Kargo, Enerjisa'dan Sürdürülebilirlik Sertifikaları Aldı

Aras Kargo, Enerjisa'dan Gold ve I-REC sertifikaları alarak sürdürülebilirlik hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:13
Aras Kargo, Enerjisa'dan Sürdürülebilirlik Sertifikaları Aldı

Önemli Bir Adım: Sürdürülebilirlik Sertifikaları

Aras Kargo, 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarıyla Enerjisa Commodities'ten iki değerli sertifika aldı: Gold ve I-REC (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası). Bu adımlar, şirketin karbon emisyonlarını dengeleme ve enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakları kullanma konusundaki kararlılığını simgeliyor.

Gold Sertifikası ile Karbon Emisyonlarına Destek

Şirketin açıklamasına göre, Gold sertifikası, Aras Kargo'nun karbon emisyonlarının çevresel etkilerini dengeleme hedefini uluslararası standartlarla destekliyor. Aynı zamanda, I-REC sertifikası ile de kullandıkları elektriğin yeşil enerji kaynaklarından sağlandığını belgeleyerek çevresel sorumluluklarını pekiştiriyor.

Sertifika Töreni ve Katılımlar

Bu önemli sertifika töreni, Enerjisa Commodities'in ev sahipliğinde yapıldı. Aras Kargo CFO'su Barbara Hagen, Enerjisa Commodities'in yöneticileri ve ilgili ekipler törene katıldılar. Barbara Hagen, "Hedefimize giden yolda, 2022 ve 2023'te Carbon emisyonunuzu dengelemek üzere Gold sertifikası aldık," dedi.

2050 Hedefi: Net Sıfır Karbon

CFO Hagen, Aras Kargo'nun 2050 yılına kadar net sıfır karbon hedefiyle çalıştığını ve bu yolda yaptıkları yatırımlarla sektörlerine öncülük etmeye devam ettiklerini vurguladı. Türkiye'de ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan kargo şirketi olmanın gururunu taşıdıklarını ifade eden Hagen, "Sürdürülebilirlik stratejimizde operasyonel mükemmelik ve iklim değişikliği ile mücadele önceliklerimiz arasında," şeklinde bilgi verdi.

Geleceğe Yönelik Stratejiler

Hagen, Enerjisa Commodities ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin sürdürülebilirlik hedeflerini desteklediğini belirtti. "Bugün aldığımız sertifikalar, yeşil enerji kullanımı ve karbon salımını azaltmaya yönelik hoş bir haberdir," dedi.

Enerjisa'dan Açıklama

Enerjisa Commodities Yönetici Direktörü Yusuf İlimsever ise, yapılan anlaşmanın Türkiye’de kargo sektöründe önemli bir başlangıç olduğunu kaydetti. İlimsever, yenilenebilir enerji çözümleri ile daha yaşanabilir bir gelecek için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Aras Kargo, 2022 ve 2023'te karbon emisyonlarını dengelemek ve enerji tüketiminde yeşil enerji...

Aras Kargo, 2022 ve 2023'te karbon emisyonlarını dengelemek ve enerji tüketiminde yeşil enerji kaynaklarını kullanmak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerle Enerjisa Commodities'ten Gold ve I-REC (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası) sertifikalarını aldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Aras Kargo CFO'su Barbara Hagen (sağda) ve Enerjisa Commodities Yönetici Direktörü Yusuf İlimsever'in (solda) görüşlerine yer verildi.

Aras Kargo, 2022 ve 2023'te karbon emisyonlarını dengelemek ve enerji tüketiminde yeşil enerji...

Aras Kargo, 2022 ve 2023'te karbon emisyonlarını dengelemek ve enerji tüketiminde yeşil enerji kaynaklarını kullanmak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerle Enerjisa Commodities'ten Gold ve I-REC (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası) sertifikalarını aldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Aras Kargo CFO'su Barbara Hagen (sağda) ve Enerjisa Commodities Yönetici Direktörü Yusuf İlimsever'in (solda) görüşlerine yer verildi.

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