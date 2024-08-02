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Ardahan Çiçek Balında Hasat Dönemi Heyecanı

Tescilli Ardahan çiçek balında süzüm işlemleri başladı. Arıcılar, zengin floradan elde edilen balı hasat ediyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 17:39
Ardahan Çiçek Balında Hasat Dönemi Heyecanı

Ardahan Çiçek Balında Süzüm Dönemi

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenmiş olan "Ardahan çiçek balı"nın hasat dönemi başlamış bulunuyor.

İlhan Evliyaoğlu'ndan Açıklamalar

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, yaptığı açıklamada, "Şu an görünen bir kovanda ortalama 15 kilogram bal var. Böyle giderse sonucu iyi olacaktır" dedi.

İlkbahar mevsiminde zengin bir floraya sahip yüksek kesimlerde etkin olarak üretimi yapılan Ardahan çiçek balı, bölge ekonomisine büyük katkı sunuyor.

Surun arıcılar, zorlu bir üretim sezonunun ardından kendine has aromasıyla tanınan balın süzüm işlemlerine hız verdi. Ardahan'daki arıcılar, Birliğe üye 620 arıcının yaklaşık 35 bin kovanında yer alan bu tatlı lezzeti güneşli havalarda süzüyorlar.

Rekolte ve Fiyat Bilgileri

Evliyaoğlu, bal rekoltesinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirterek, "Bazı bölgelerde süzüm işlemleri başladı. Bir hafta içinde tüm süzüm tamamlanır. Bazı bölgelerde verim oranı yüzde 80'lere çıkar. Ancak, aşırı yağış alan yerler bu durumu olumsuz etkiliyor. Bu yılki yağışlar bazı bölgelerde verimi düşürdü. Şu anda 700 ila 1000 lira arasında değişen fiyat aralıklarıyla kaliteli bal sunacağız" diye ekledi.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nda hasat dönemi...

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nda hasat dönemi başladı. Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, gazetecilere konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nda hasat dönemi...

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nda hasat dönemi başladı. Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, gazetecilere konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nda hasat dönemi...

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nda hasat dönemi başladı. Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, gazetecilere konuyla ilgili açıklamada bulundu.

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