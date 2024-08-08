Ardahan'da Kafkas Arısı Üretim Merkezinde Bal Hasadı Başladı

Kafkas Arısı Üretim ve Eğitim Merkezi'nde Bal Hasadı Heyecanı

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balı, Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi'nde yapılan bal hasadı ile gündemde. İlkbaharda zengin bir floraya sahip yüksek kesimlerdeki yayla ve meralar kullanılarak organik bir şekilde üretilen Ardahan çiçek balının hasadı, kent ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

Vali Çiçek'ten Bal Hasadına Katılım

Halil Efendi Mahallesi'nde yer alan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlardan yapılan bal süzümüne, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek de katılım gösterdi. Ardahan-Artvin kara yolu üzerindeki merkezin bahçesinde görevlilerle birlikte süzüm işlemlerini gerçekleştiren Vali Çiçek, bölgenin önemli ekonomik girdisinin bal olduğunu vurguladı.

Arı Üreticilerinin Umudu

Vali Çiçek, Kafkas arısının ürettiği balın değerine dikkat çekerek, "Ardahan'da arıcılar birliğine üye 620 arıcının yaklaşık 35 bin kovanında hasat dönemi başladı. Bir süredir devam eden hasat, birkaç gün içinde tamamlanacak. Bugün de Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi'ne ait kovanlardan bal hasadı gerçekleşti. Kovanda ortalama 14 kilogram bal gözlemledik, bereketli bir sezon diliyorum," ifadelerini kullandı. Merkezin müdürü Sinan Aydın da Vali Çiçek'in yanındaydı ve arıcılıkla ilgili detaylar aktardı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.