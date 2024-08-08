Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ardahan'da Kafkas Arısı Üretim Merkezinde Bal Hasadı Başladı

Kafkas Arısı Üretim Merkezi'nde Ardahan çiçek balı hasadı başladı, Vali Hayrettin Çiçek süzüm işlemlerine katıldı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:35
Ardahan'da Kafkas Arısı Üretim Merkezinde Bal Hasadı Başladı

Kafkas Arısı Üretim ve Eğitim Merkezi'nde Bal Hasadı Heyecanı

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balı, Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi'nde yapılan bal hasadı ile gündemde. İlkbaharda zengin bir floraya sahip yüksek kesimlerdeki yayla ve meralar kullanılarak organik bir şekilde üretilen Ardahan çiçek balının hasadı, kent ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

Vali Çiçek'ten Bal Hasadına Katılım

Halil Efendi Mahallesi'nde yer alan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlardan yapılan bal süzümüne, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek de katılım gösterdi. Ardahan-Artvin kara yolu üzerindeki merkezin bahçesinde görevlilerle birlikte süzüm işlemlerini gerçekleştiren Vali Çiçek, bölgenin önemli ekonomik girdisinin bal olduğunu vurguladı.

Arı Üreticilerinin Umudu

Vali Çiçek, Kafkas arısının ürettiği balın değerine dikkat çekerek, "Ardahan'da arıcılar birliğine üye 620 arıcının yaklaşık 35 bin kovanında hasat dönemi başladı. Bir süredir devam eden hasat, birkaç gün içinde tamamlanacak. Bugün de Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi'ne ait kovanlardan bal hasadı gerçekleşti. Kovanda ortalama 14 kilogram bal gözlemledik, bereketli bir sezon diliyorum," ifadelerini kullandı. Merkezin müdürü Sinan Aydın da Vali Çiçek'in yanındaydı ve arıcılıkla ilgili detaylar aktardı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı...

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı...

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı...

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı...

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı...

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı...

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı...

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı...

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı...

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı...

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı...

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

İLGİLİ HABERLER

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine yeni bir boyut katmak isteyene müjde! Resmi Gazete’de memur olma kapısı açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor