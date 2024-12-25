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ASELSAN 58,6 Milyon Dolar İhracat Sözleşmelerine İmza Attı

ASELSAN, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bir ülke ile toplam 58,6 milyon dolarlık elektro-optik ve haberleşme sistemleri ihracat sözleşmesi imzaladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:53
ASELSAN 58,6 Milyon Dolar İhracat Sözleşmelerine İmza Attı

ASELSAN, 58,6 Milyon Dolarlık İhracat Sözleşmesi İmzaladı

Türk savunma sanayisinin öncülerinden ASELSAN, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bir ülke ile önemli bir iş birliğine imza attı. Toplamda 58,6 milyon dolar değerinde elektro-optik ve haberleşme sistemleri için ihracat sözleşmeleri gerçekleştirildi.

Yeni İş İlişkisi

ASELSAN, bu yeni iş ilişkisini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklama ile duyurdu. Açıklamada, “ASELSAN, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bir ülke ile elektro-optik ve haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 58,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır.” ifadesine yer verildi.

Bu anlaşma, ASELSAN'ın uluslararası pazardaki gücünü ve etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Söz konusu sistemler, askeri ve sivil alanda geniş bir kullanım yelpazesi sunmaktadır.

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