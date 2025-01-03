ASELSAN'dan 210,1 Milyon Avroluk Yeni Sözleşme

ASELSAN'dan Önemli Bir Sözleşme

ASELSAN, Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik iş ortaklığı ile deniz platformlarına yönelik önemli bir sözleşmeye imza attı. Yapılan anlaşma, 210 milyon 182 bin 574 avro tutarında gerçekleşiyor.

Yeni Sözleşmenin Detayları

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapan ASELSAN, imzalanan sözleşmenin çeşitli askeri sistemlerin tedarikini kapsadığını belirtti. Sözleşme kapsamında, elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemleri gibi teknolojilerin yer alacağı ifade edildi.

Teslimatlar 2025-2029 Arası Gerçekleşecek

Söz konusu sözleşmenin teslimatlarının 2025 ile 2029 yılları arasında yapılacağı bildirildi. Bu önemli işbirliği, Türkiye'nin savunma sanayisi için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.