ASELSAN'dan 44,4 Milyon Dolarlık İhracat Sözleşmeleri

ASELSAN Yeni İhracat Sözleşmeleri İmzaladı

Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından ASELSAN, Asya ve Pasifik bölgesinde önemli bir adım atarak toplam 44,4 milyon dolar değerinde yeni ihracat sözleşmeleri imzaladı.

Sözleşme Detayları

Şirket, bu durumla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bir açıklama yaptı. Açıklamada, "ASELSAN, Asya-Pasifik bölgesindeki müşterileriyle kara platformlarında kullanılacak uzaktan komutalı silah sistemleri, deniz platformlarında kullanılacak benzer sistemler, radar, ataletsel navigasyon, dost-düşman tanıma sistemleri ve elektronik harp sistemlerinden oluşan ekipmanların satışı için toplam 44 milyon 397 bin 467 dolar değerinde ihracat sözleşmeleri imzalamıştır," ifadeleri yer aldı.