ASELSAN'ın İnsansız Su Altı Yarışmaları, Genç İnovatörleri Bir Araya Getirdi

ASELSAN, Genç Mühendisleri ve Araştırmacıları Buluşturuyor

ASELSAN, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ile Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri ve İnsansız Deniz Aracı yarışmaları, genç beyinleri bir araya getirdi. Bu etkinlikler bu yıl 02-06 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Adana'nın bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Yarışmalar Gençlerden Yoğun İlgi Görüyor

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması 17-20 Eylül tarihlerinde Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda, İnsansız Deniz Aracı Yarışması ise 19-22 Eylül tarihleri arasında Mersin Erdemli balıkçı barınaklarında düzenlendi. Bu etkinliklerde gençler, çeşitli zorluk senaryolarını başarmak için yarıştı.

Akyol, Gençlerin Gücünü Vurguladı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, gençlerin fikirleriyle Milli Teknoloji Hamlesi’nin tohumlarını ektiğini belirtti. Akyol, "Bu yarışmalar, genç mühendisleri, pilotları ve uzay bilimcilerini yetiştirme hedefimizi destekliyor." dedi.

ASELSAN'ın Yenilikçi Projeleri

Akyol, ASELSAN'ın yerli ve milli denizaltı sonar sistemi DÜFAS ve insansız sistemler alanındaki önemli gelişmelerini dile getirerek, "Gençlerin ortaya koyduğu projeler ile birlikte geleceğin teknolojilerini geliştireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sonuç ve Teşekkür

ASELSAN'ın İnsansız Deniz Araçları ile sunduğu çözümler ve teknolojik birikim, bu yarışmalarda gençlerin inovasyon yetenekleri ile birleşiyor. Akyol, bu süreçte yarışmalara katılan tüm gençleri tebrik ederek, onların gelecekteki projelerine dair olumlu beklentilerini belirtti.

ASELSAN'ın yürütücüsü olduğu TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri ile İnsansız Deniz Aracı yarışmaları genç beyinleri bir araya getirdi. ASELSAN, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 02-06 Ekim'de gerçekleşecek olan TEKNOFEST Adana kapsamında 4 ayrı kategoride düzenlenen yarışmalara öncülük etti.

ASELSAN'ın yürütücüsü olduğu TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri ile İnsansız Deniz Aracı yarışmaları genç beyinleri bir araya getirdi. ASELSAN, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 02-06 Ekim'de gerçekleşecek olan TEKNOFEST Adana kapsamında 4 ayrı kategoride düzenlenen yarışmalara öncülük etti.

ASELSAN'ın yürütücüsü olduğu TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri ile İnsansız Deniz Aracı yarışmaları genç beyinleri bir araya getirdi. ASELSAN, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 02-06 Ekim'de gerçekleşecek olan TEKNOFEST Adana kapsamında 4 ayrı kategoride düzenlenen yarışmalara öncülük etti.