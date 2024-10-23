ASELSAN'ın Yeni Dron Avcıları SAHA EXPO'da Tanıtıldı

ASELSAN'ın Dron Avcıları SAHA EXPO'da Gözler Önünde

ASELSAN, Türkiye'nin ulusal savunma alanındaki gücünü artıran yeni nesil dron avcıları sistemlerini SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda tanıttı. Bu etkinlik, SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve birçok bakanlığın desteği ile düzenlendi. ASELSAN'ın Yenilikçi Çözümleri:

Geliştirilen sistemler, askeri alandaki değişken koşullara adapte olarak, dron tehditlerine karşı etkili bir çözüm sunuyor. ASELSAN, mini ve mikro dronların getirdiği risklere karşı geliştirdiği sistemlerle uluslararası alanda da büyük ilgi görmeyi bekliyor.

Tanıtılan Sistemler

KORKUT 25mm Yakın Hava Savunma Sistemi: Zırhlı araçlarla uyumlu olarak geliştirilen bu sistem, yerden İHA tehditlerine karşı işlevsellik sunuyor.

Zırhlı araçlarla uyumlu olarak geliştirilen bu sistem, yerden İHA tehditlerine karşı işlevsellik sunuyor. BUKALEMUN GNSS Aldatma Sistemi: Dronların konumunu değiştirebilen bu sistem, taktik sahada güvenlik güçlerine destek oluyor.

Dronların konumunu değiştirebilen bu sistem, taktik sahada güvenlik güçlerine destek oluyor. KANGAL FPV Anti-Drone Sistemi: Askeri tesislerin korunmasını sağlayan bu teknoloji, araçlara entegre edilebiliyor.

Askeri tesislerin korunmasını sağlayan bu teknoloji, araçlara entegre edilebiliyor. SEDA 100-Cuav Akustik Drone Tespit Sistemi: Producing uzun menzil tespit kabiliyeti ile FPV dronları belirlemede öne çıkıyor.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un Açıklamaları

Açıklamalarda bulunan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "BUKALEMUN Sistemi ile GNSS bantlarının tamamında statik ve dinamik aldatma yapabiliyoruz" diyerek sistemlerin etkinliğine dikkat çekti.

ASELSAN, geliştirdiği bu yenilikçi sistemlerle ulusal savunma gücünü artırarak, geleceğin savaş alanlarında daha güvenli bir ortam sağlamayı hedefliyor.