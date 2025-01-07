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ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı Arasında 139 Milyon Dolar Sözleşme İmzalandı

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 139 milyon dolarlık Kamu Güvenliği haberleşme sistemleri tedariki sözleşmesi imzaladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 15:49
ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı Arasında 139 Milyon Dolar Sözleşme İmzalandı

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı Sözleşme İmzaladı

ASELSAN, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemlerinin tedariki kapsamında gerçekleşen bu sözleşmenin toplam tutarı 139 milyon 282 bin 142,43 dolar olarak belirlenmiştir.

Proje Teslimat Tarihleri

Açıklamada, sözleşmeler çerçevesinde ürün teslimatlarının 2025-2028 yılları arasında gerçekleştirileceği belirtildi. Bu projeyle ASELSAN, Türkiye’nin kamu güvenliği alanındaki kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bu açıklama, savunma sanayisinde yürütülen projelerin büyüklüğünü ve önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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