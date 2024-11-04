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ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı Arasında Üç Sözleşme İmzalandı

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri için Güdüm Kitleri tedariki çerçevesinde üç sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 11:01
ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı Arasında Üç Sözleşme İmzalandı

ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Önemli İşbirliği

Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir oyuncu olan ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı anlaşmalarla gündeme geldi.

Toplam Değer 316 Milyon Dolar

İmza edilen üç sözleşme, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Güdüm Kitleri tedarikini kapsamaktadır. Sözleşmelerin toplam bedeli, 316 milyon 567 bin 303,82 dolar ve 1 milyar 210 milyon 977 bin 796,42 lira olarak belirlenmiştir.

Teslimat Tarihleri

ASELSAN, bu sözleşmelerle ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bir açıklama yaparak, teslimatların 2025 ve 2028 yılları arasında gerçekleştirileceğini bildirmiştir.

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