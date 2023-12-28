Asgari ücret açıklanır açıklanmaz Özgür Demirtaş üzücü haberi verdi

Özgür Demirtaş'tan Asgari Ücretle İlgili Nisan Ayına İşaret Eden İlk Değerlendirme!

Son dönemde duyurulan 2024 yılı asgari ücretinin net 17 bin 2 TL olmasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu kararın toplum gündemine oturmasıyla birlikte, sosyal medyanın dikkat çeken figürlerinden tanınmış ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, özgün paylaşımlarıyla tekrar dikkatleri üzerine çekti ve asgari ücretin gelecekte açlık sınırının altına düşebileceği öngörüsüyle konuşulmaya başlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 2024 yılı için belirlediği net 17 bin 2 TL'lik asgari ücret kararı, ekonomik aktörler arasında fikir ayrılıklarına neden oldu. Işıkhan, bu kararın enflasyonla mücadele amacı taşıdığını belirtirken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise 18 bin TL taleplerine olumsuz yanıt alarak karara şerh koydu.





Sosyal medya üzerinde ekonomiye dair yaptığı değerlendirmelerle bilinen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücretle ilgili ilk yorumunu paylaştı. Demirtaş, sosyal medya hesapları üzerinden, "Asgari ücret açıklandı. Yaptığım hesaplara göre Nisan ayı gibi ilan edilen ücretin, açlık sınırının altına düşeceği anlaşılıyor. Bu nedenle enflasyonla mücadele büyük önem taşıyor." ifadeleriyle, asgari ücretin gelecekteki alım gücü zorluklarına dikkat çekti.





Ayrıca, Demirtaş'ın paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısının "17 bin lira az para mı? İdareli harcayan herkes rahat geçinir." şeklindeki yorumuna, "Ahmet'ten yardım talep edebilirsiniz." ifadeleriyle ilginç bir cevap verdi. Bu sözleriyle, iddialı yorumlara karşı çıkarak ekonomik gerçekliklere vurgu yaptı.

Bu gelişmelerle birlikte, asgari ücretin hem toplumsal hem de ekonomik açıdan tartışmaların odağı olacağı bir döneme girildiği gözleniyor.