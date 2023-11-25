Asgari ücret için flaş karar! Bakan resmen duyurdu: Çalışanlar hüsrana uğradı

O TARİHTE ASGARİ ÜCRETE ZAM YOK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretin yeni yıldan itibaren kaç para olacağı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan asgari ücretle ilgili olarak kritik açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…





Asgari ücretle çalışan işçiler 11.402 TL alıyor. En düşük emekliler ise 7.500 TL maaş alıyorlar. Ancak bu ücretlere yılbaşından itibaren zam yapılacak. Ocak zammı ile birlikte bu ücretlere ne kadar zam gelecek. Buna göre en düşük emekli maaşı ve asgari ücret yıl sonu enflasyonuna yada hedef enflasyona göre belirlenip zamlarda ona göre de yapılacak. Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin yeni asgari ücret ile ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, “Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” dedi.

Asgari ücretin yeni rakamının aralık ayında netleşeceğini ifade eden Işıkhan asgari ücretteki artışın yılda bir kere olacak şekilde hazırlanacağını ve asgari ücrete 2024 yılında ara zam yapılmayacağının da sinyallerini verdi.

Önümüzdeki yıldan itibaren enflasyonda gerileme olacağını da belirten Bakan Işıkhan ikinci zamma gerek kalmayacak düzenleme yapılacağını belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan son enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştirdi. Erkan bankaların yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 65 olduğunu ifade etti. Erkan ayrıca gelecek yıl ise yüzde 36 seviyelerinde bir enflasyon beklentisi olduğunu da ifade etti.

YENİ MAAŞLARDA BİLİNMEYEN O DETAY!

Ocak ayında yapılacak olan asgari ücret ve en düşük emekli maaşı zammında bu yılın enflasyonu yerine hedef enflasyonun baz alınacağını ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklama yaptıktan sonra Ekonomist Gazeteci Murat Muratoğlu arasındaki farkı asgari ücretin 16 bin lirayı geçmeyeceğini belirtti. Muratoğlu maaşlarda en fazla yüzde 40 zam yapılabileceğini detayları ile anlatarak, ‘Ciddi anlamda maaşlara zam yapılacak.’ Ben size söyleyeyim asgari ücret 16 bin lirayı geçemez. En fazla yüzde 40 zam yapılabilir. Niye yüzde 40 yapılabilir? Çünkü önümüzdeki yıl enflasyon hedefi yüzde 36’da. Emekli maaşı da en fazla 10.500 lira falan olur. Çünkü sen IMF ve Dünya Bankası’na taahhüt vermişsin. ‘Bundan sonra biz maaş zamlarını tahmini enflasyona göre yapacağız’ diye açıklama yapıldı. Tahmini enflasyon kaç? Yüzde 36. Seçim yılı diye yüzde 4’lük ek zam da olur. En düşük emekli maaşı 10.500 lira olacak. Asgari ücret de 16.000 TL olacak’ dedi.